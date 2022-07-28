россияне решились на контрудары на 2 южных направлениях, но отошли с потерями

28 июля 2022 , 02:59
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Источник:

оперативное командование "Юг"

На Юге 27 июля российские оккупанты отважились на контрудары на двух направлениях. Однако они завершились только потерями для захватчиков.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе сложная и динамичная в развитии. Однако ее полностью контролируют украинские защитники.

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Контрудары оккупантов завершились для них потерями

На Юге 27 июля российские захватчики, преимущественно держась рубежей обороны, отважились на контрудары на 2 направлениях:

  • с Брускинского на Белогорку;
  • с Новогредневого на Андреевку.

Атаки оккупантов успехом не завершились. Они понесли потери и отошли.

Однако к вечеру россияне вновь атаковали Николаев реактивными системами залпового огня "Смерч". Снаряды попали в открытые поверхности одного из районов города.

По информации ОК "Юг", обстрел прошел без потерь и разрушений, что лишь подчеркивает сущность психологического давления вражеских атак.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Общие потери россиян в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские оккупанты несут сокрушительные потери в живой силе и технике. По состоянию на утро 27 июля украинские защитники уже ликвидировали более 40 тысяч захватчиков. Кроме этого, ВСУ испепелили:

  • 1738 танков,
  • 3971 боевую бронированную машину,
  • 883 артиллерийские системы,
  • 258 РСЗО,
  • 117 средств ПВО,
  • 222 самолета,
  • 190 вертолетов,
  • 726 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 174 крылатые ракеты,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 2847 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 75 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери 26 июля россияне понесли на Криворожском направлении.

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Автор: Ольга Котів