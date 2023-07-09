На Юге уменьшилась интенсивность обстрелов: Гуменюк назвала вероятную причину

На Юге российские захватчики находятся в тревожном ожидании мощного удара от ВСУ. Вместе с тем оккупанты несколько снизили интенсивность обстрелов благодаря работе Сил обороны.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк назвала ситуацию на Юге достаточно сложной. Об этом она сказала в эфире телемарафона 9 июля, передает 24 Канал.

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Что происходит на Юге

По словам Гуменюк, оккупанты безуспешно выискивают, откуда им ждать максимального удара от ВСУ. Поэтому захватчики пытаются обстреливать все населенные пункты вдоль линии фронта. Они сбрасывают управляемые авиационные бомбы на Бериславском направлении. Россияне уничтожают учебные заведения и жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.

Также российские захватчики пытаются бить по Антоновскому и Херсонскому направлениям. На этой неделе оккупанты нанесли ракетный удар. Они пытаются использовать ракеты С-300 нетипичным способом – не как средство ПВО, а как разрушительную силу для запугивания местного населения.

Однако интенсивность обстрелов немного уменьшилась. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" предполагает, что это произошло благодаря успехам ВСУ.

По всей вероятности, потому, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной,

– объяснила она.

По ее словам, уничтожение 5 вражеских складов в полосе левого берега могло сказаться на поведении противника. Ведь за прошедшие сутки россияне совершили 70 обстрелов. А раньше они обстреливали Юг более 90 раз.

Какие успехи у ВСУ на Юге

Представитель ОК "Юг" сообщила, что ВСУ ликвидировали 37 оккупантов за прошедшие сутки. Также Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "Бук" и станцию РЭБ.

Кроме этого наши защитники уничтожили 2 лодки и 2 крупнокалиберных пушки противника. Как объяснила Гуменюк, именно из этих орудий россияне обстреливали Херсон. Она назвала работу ВСУ достаточно результативной.

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