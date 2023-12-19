Неконтролируемое небо повлияло на украинскую операцию на Юге 2023 года, — Зеленский
Украинские военные не контролировали небо во время операции на Юге 2023 года. Нехватка соответствующей амуниции повлияла на ход и результат действий защитников.
Об этом во время своей итоговой пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский. В то же время, глава государства убежден, что выход найдут.
Вашему вниманию Зеленский проводит предновогоднюю пресс-конференцию: онлайн-трансляция
"Неконтролируемое небо со стороны Украины оказало влияние на Южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного количества соответствующей амуниции", – констатировал Зеленский.Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского в нашем телеграме.
Президент добавил, что продолжается работа с партнерами по соответствующим поставкам, ведь сейчас "некоторых вещей просто нет".
Наступление Украины пошло не по плану
Уже многие говорили о том, что наступательная кампания украинских военных пошла не по плану. Среди основных причин – неполная и несвоевременная поставка нужного оружия. Учитывая это и другое, Валерий Залужный был вынужден менять план, чтобы сохранить как можно большее количество жизней.
В то же время наступление мобильными группами существенно замедлило темп. К примеру, Работино на Запорожье планировали освободить за 3–4 дня, а удалось – аж за два месяца.
Так, Украина крайне нуждалась в авиации, в том числе в истребителях F-16. Однако есть надежды получить их в следующем году – теперь украинские бойцы проходят соответствующее обучение.
Что происходит на Юге теперь: последние новости
- Несмотря ни на что, Юг остается одним из самых перспективных направлений для наступления украинских военных. Теперь внимание приковано именно к левобережью Херсонщины, где защитники захватили плацдарм и закрепились.
- Стало известно, что спецназовцы вместе с морпехами и СБУ уничтожили российскую систему "Солнцепек". Из нее враг неоднократно обстреливал украинские позиции возле Крынков.
- Кроме того, оккупантам тревожно на Запорожье. Там систематически и прицельно происходит "хлопок".