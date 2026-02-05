Аномальная активность: Андрющенко объяснил, почему Россия массово перебрасывает войска на Юг

За прошедшие сутки, 4 февраля, Россия массово перебрасывала военные грузовики с личным составом на Бердянском направлении. Есть несколько предположений, что именно задумали оккупанты.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что Россия время от времени перебрасывает военную технику с Бердянского направления через Новоазовск. Но на этот раз произошло нечто аномальное. Они одновременно перебрасывали несколько десятков военных грузовиков.

Что задумали оккупанты?

По мнению Андрющенко, это может быть связано с разными причинами. Прежде всего в последнее время в регионе были плохие погодные условия. Поэтому одна из гипотез – оккупанты не успели перебросить технику и военный склад на прошлой неделе, поэтому компенсируют все нынешней неделей.

Россияне не справляются там с расчисткой дорог. Оккупанты часто движутся вместе с гражданским транспортом, что часто полностью парализует движение. Они могли не успеть перебросить что-то на прошлой неделе, а сейчас все компенсируют,

– сказал Андрющенко.

Не стоит отбрасывать и непосредственно военные цели. Есть предположение, что на этих грузовиках перевозили именно вновь прибывших российских контрактников. И многое будет зависеть именно от того, продолжится ли эта интенсивная логистика в ближайшие дни.

Если будем наблюдать это и сегодня, и завтра, то это будет означать совсем другое. Россияне могут готовить определенные наступательные действия или увеличение давления на одном из участков фронта на севере Донецкой области. Или, возможно, выше до Купянска,

– предположил Андрющенко.

Обратите внимание! В конце января Петр Андрющенко сообщал, что Россия перебрасывает военную технику и личный состав через Мариуполь именно на Гуляйпольское направление в Запорожской области. Это может свидетельствовать о том, что враг хочет усилить давление на этом участке фронта.

Ситуация на фронте