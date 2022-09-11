ВСУ на Юге умело выполнили 350 огневых задач и 10 авиаатак на врага: что удалось уничтожить
Источник:оперативное командование "Юг"
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов по всем направлениям. Только за сутки 10 сентября наши артиллеристы выполнили 350 огневых задач.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе – достаточно напряженная, но контролируемая. До сих пор продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий.
Российские оккупанты предпочитают контрбатарейную борьбу, ведь пытаются избегать прямого столкновения. Они продолжают нести потери и отступать.
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Украинские артиллеристы выполнили 350 огневых задач
В течение боевого дня оккупанты совершили 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения. Они били по позициям ВСУ и близлежащих территориях.
В ответ украинская авиация отработала 10 ударов, а бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 350 огневых задач.
Они атаковали районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне. Подтвержденные потери врага за сутки составляют:
- 80 оккупантов,
- 8 танков,
- 17 единиц автомобильной и бронированной техники,
- 1 гаубица "Мста-Б",
- 1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.
Очередная понтонная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования,
– добавили в ОК "Юг".
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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В Черном море дежурят вражеские корабли с "Калибрами" на бортах
Защитники предупредили, что угрозы вражеских ракетных ударов остаются актуальными. оккупанты привлекают к этому тактическую и стратегическую авиацию, а также системы и комплексы наземного базирования.
Кроме того, в Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых российских кораблей. Среди них есть 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр".
Также сохраняется и минная угроза из-за шторма на море. Поэтому в ОК "Юг" мирных жителей призвали:
- учитывать все угрозы и риски,
- не подвергать себя опасности,
- быть сознательными и мудрыми,
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться алгоритма и правил действий,
- не доверять фейкам и сомнительным источникам информации,
- не распространять данные о действиях и расположении подразделений ВСУ.
"Помните, что они рискуя жизнью ради вашей безопасности и защиты. Мы сильны, когда вместе! Так что вместе до Победы!" – подытожили защитники.
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