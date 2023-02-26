Россияне имитируют обстрелы ВСУ: Гуменюк рассказала о действиях врага на оккупированной Херсонщине
Оккупанты продолжают обстреливать Левобережье Херсонской области, терроризируя местное население. Однако обстреливаются россиянами и населенные пункты на Правобережье.
Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, из Алешков и Новой Каховки выезжает оккупационная военная техника, размещается на определенном расстоянии и имитирует обстрелы Украины.
Смотрите также Навезли массовку: в ОК "Юг" рассказали, как оккупанты наращивают оборону Крыма
За сутки подразделения ВСУ выполнили более 100 огневых задач
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что на оккупированной территории Правобережья Херсонщины проводится жесткая информационная работа, навязываются нарративы, что вооруженные силы и силы обороны Украины якобы "обстреливают" населенные пункты, не жалея людей.
Однако именно наша контрбатарейная работа с правого берега на левый очень сосредоточена – каждый раз это четко выверенные позиции,
– заметила она.
Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки украинские подразделения выполнили более 100 огневых задач, но каждая из них была адресована в конкретную точку. Был уничтожен конкретный блокпост, пункт сосредоточения живой силы противника.
Мы имеем в результате по меньшей мере 30 убитых и более 20 раненых оккупантов. Мы четко собираем информацию о том, каким был результат нашей огневой работы. Также уничтожен наблюдательный пункт, который еще разворачивается врагом на Левом берегу, поскольку им необходимо собирать информацию о том, что происходит на Правом,
– отметила она.
По ее словам, среди личного состава оккупантов наблюдается очень тяжелое морально-психологическое состояние. Они не видят перспектив, не видят, в частности, логистики, которую украинские защитники успешно отрезают от подразделений, которые они уже успели окопать и обозначить на рубежах обороны.
"И эта работа продолжается", – подчеркнула Гуменюк.
Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео
Из Челябинска подтянули срочников в Крым
Она отметила, что оккупанты планировали определенную работу по ДРГ, которые должны были проникнуть на Правый берег. Для этого отбирали у местного населения гражданские надводные плавсредства. Враг пытался их переоборудовать – усилить борта, закрепить оружие.
И такие подготовленные лодки они скапливали в местах сосредоточения. Но в течение прошедших недель эти места были отработаны. Уничтожено более 10 таких легкомоторных плавсредств. И теперь ДРГ не на чем перебираться на Левый берег,
– подчеркнула она.
Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" сообщила, что в Крыму возводятся новые фортификационные сооружения.
"Даже из Челябинска туда подтянули срочников, которые пока не умеют хорошо стрелять, но начинают превращаться в профессионалов в строительстве оборонительных сооружений. То есть это инженерное подразделение, которое умеет окапываться. Как говорят в старом одесском анекдоте: "Пусть привыкают к земле", – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Ситуация на Южном направлении: коротко
- На Левобережье Херсонской области враги изымают лодки и плавсредства у мирных жителей. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что для этого оккупанты даже обыскивают дома мирных людей.
- На временно оккупированных территориях Украины россияне активизировали работу пропагандистов. Они снимают объекты, которые накануне обстреляли сами захватчики, чтобы дискредитировать украинские Силы обороны.
- Кинбурнская коса ныне находится в так называемой "серой" зоне. Однако оккупанты ощущают там мощное огневое влияние Вооруженных сил Украины.