Россияне имитируют обстрелы ВСУ: Гуменюк рассказала о действиях врага на оккупированной Херсонщине

Оккупанты продолжают обстреливать Левобережье Херсонской области, терроризируя местное население. Однако обстреливаются россиянами и населенные пункты на Правобережье.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, из Алешков и Новой Каховки выезжает оккупационная военная техника, размещается на определенном расстоянии и имитирует обстрелы Украины.

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За сутки подразделения ВСУ выполнили более 100 огневых задач

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что на оккупированной территории Правобережья Херсонщины проводится жесткая информационная работа, навязываются нарративы, что вооруженные силы и силы обороны Украины якобы "обстреливают" населенные пункты, не жалея людей.

Однако именно наша контрбатарейная работа с правого берега на левый очень сосредоточена – каждый раз это четко выверенные позиции,

– заметила она.

Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки украинские подразделения выполнили более 100 огневых задач, но каждая из них была адресована в конкретную точку. Был уничтожен конкретный блокпост, пункт сосредоточения живой силы противника.

Мы имеем в результате по меньшей мере 30 убитых и более 20 раненых оккупантов. Мы четко собираем информацию о том, каким был результат нашей огневой работы. Также уничтожен наблюдательный пункт, который еще разворачивается врагом на Левом берегу, поскольку им необходимо собирать информацию о том, что происходит на Правом,

– отметила она.

По ее словам, среди личного состава оккупантов наблюдается очень тяжелое морально-психологическое состояние. Они не видят перспектив, не видят, в частности, логистики, которую украинские защитники успешно отрезают от подразделений, которые они уже успели окопать и обозначить на рубежах обороны.

"И эта работа продолжается", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео

Из Челябинска подтянули срочников в Крым

Она отметила, что оккупанты планировали определенную работу по ДРГ, которые должны были проникнуть на Правый берег. Для этого отбирали у местного населения гражданские надводные плавсредства. Враг пытался их переоборудовать – усилить борта, закрепить оружие.

И такие подготовленные лодки они скапливали в местах сосредоточения. Но в течение прошедших недель эти места были отработаны. Уничтожено более 10 таких легкомоторных плавсредств. И теперь ДРГ не на чем перебираться на Левый берег,

– подчеркнула она.

Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" сообщила, что в Крыму возводятся новые фортификационные сооружения.

"Даже из Челябинска туда подтянули срочников, которые пока не умеют хорошо стрелять, но начинают превращаться в профессионалов в строительстве оборонительных сооружений. То есть это инженерное подразделение, которое умеет окапываться. Как говорят в старом одесском анекдоте: "Пусть привыкают к земле", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на Южном направлении: коротко