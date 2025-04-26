Непрерывные попытки россиян навести переправу: боец ВСУ описал бои на Купянском направлении

Россияне проводят штурмы на Купянском направлении и изо всех сил пытаются построить понтонные переправы. Особенно активно враг действует севернее города.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем Олесь Маляревич, отметив, что ВСУ активно противодействуют оккупантам, им удается переплывать реку только на лодках. На суше россияне используют автомобильную технику.

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Бои на Купянском направлении

На Купянском направлении в районе населенного пункта Двуречная оккупанты ежедневно стягивают оборудование, чтобы навести понтонные переправы через реку Оскол и перебросить свою технику на другой берег. К счастью, врагу это не удается. Пехотные штурмы осуществляют несколько человек, контингент российские военные подвозят, но имеют проблемы с эвакуацией.

"Севернее Купянска Оскол узкий, оккупанты смогли переправляться на лодках, то есть перебросить только пехоту. Чтобы переправить технику, наладить логистику и эвакуацию – нужны полноценные понтонные переправы. Наша главная цель – не позволить это сделать", – объяснил заместитель командира.

На юге от Купянска, а именно в районе Колесниковки и Кругляковки, враг зажат. Однако он не покидает попыток захватить весь левый берег реки и подготовиться к форсированию на правый.

Ситуация на Купянщине: смотрите на карте

Маляревич отметил, что оккупанты не имеют проблемы с пополнением живой силы на Купянском направлении, ведь он для них один из приоритетных. Масштабные штурмы противник не осуществляет, но имеет возможность постоянно давить на ВСУ. В то же время украинские военные (как и враг) применяют беспилотники и осуществляют дистанционные минирования.

Мы используем все средства, чтобы добраться до места, где будем работать. Враг тоже это делает. Когда мы были на пикапах, они ездили на новых БТР с мощными системами наведения. Теперь у противника такой возможности нет и он рассматривает вариант автомобильной техники, как работали мы с 2022 года,

– отметил заместитель командира.

Он добавил, что сам Купянск страдает от вражеских обстрелов – город атакуют КАБы, дроны и ракеты. В то же время там остается определенное количество местных жителей, которые до сих пор не согласились на эвакуацию.