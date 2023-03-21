Оружие можно поставлять чуть ли не из Москвы: офицер ВСУ назвал важнейшее направление для России
Генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты давят на Купянском и Лиманском направлениях. Но ВСУ всюду дает врагу отпор.
Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский отметил, что эти направления, по меньшей мере, 4 месяца находятся под огневым давлением оккупантов. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, именно поэтому военная администрация эвакуирует из Купянска людей – это очень своевременно и решение.
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Приоритетное направление для врага
Он уверен, что противник будет продолжать систематически уничтожать Купянск.
Купянск-Узловой – это приоритетное направление для врага, потому что там расположена узловая развязка железнодорожного полотна, которое дает ему возможность поставлять БК и технику чуть ли не из Москвы. Именно поэтому окупанты хотят захватить этот населенный пункт.
– подчеркнул Ярославский.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите видео
Военнослужащий отметил, что до Купянска-Узлового и до Купянска от Двуречной, где сейчас, где идет линия столкновения, расстояние – 10 – 15 километров.
Пусть попытаются их пройти. Это невозможно,
– отметил он.
Собеседник обратил внимание, что от Авдеевки, где находится линия столкновения, до центра Донецка осталось 9 километров.
"Ждите нас в центре Донецка", - обратился Денис Ярославский к оккупантам.
Ситуация в Харьковской области: важное
- Военный эксперт Сергей Кузан считает, что Купянск является важным узловым центром железнодорожного сообщения, и именно через город проходит ветвь поставок, которая питает всю северную часть Луганской области.
- Внимание врага также приковано к Харькову – как только в городе возобновлено энергоснабжение, сразу начинаются массированные прилеты по энергораспределительным подстанциям, по ТЭЦ для того, чтобы погрузить Харьков во тьму.
- Недавно российские военные обстреляли Волчанск, что в Харьковской области. 47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте. Стражи порядка задокументировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.