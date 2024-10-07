Удалось существенно приостановить наступление, – офицер ВСУ спрогнозировал изменения на Харьковщине

На Купянском направлении россияне используют большое количество личного состава для штурмов. Недавно враг пытался занять плацдарм на левобережье Купянска, однако Силы обороны приостановили наступление.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные уничтожают фактически всю технику россиян. Для полной стабилизации ситуации ВСУ нужно ударные беспилотники и техника.

Смотрите также Строят туннели, чтобы подрывать фортификации ВСУ: в "Хартии" раскрыли тактику врага на Харьковщине

Изменения на Купянском направлении

Командир батальона рассказал, что ситуация на Харьковщине остается сложной, учитывая интенсивность ведения боевых действий и применения ресурса врагом как живой силы, так и техники.

На прошлой неделе россияне имели задание – осуществить массированный прорыв и занять плацдарм на левобережье Купянска с помощью легко бронированной и бронированной техники.

"Благодаря работе Сил обороны в этот день была уничтожена почти вся техника противника. Только нашему батальону "Ахиллес" удалось уничтожить 20 единиц техники и подбить еще 20, которые на следующий день мы дожигали на поле боя, чтобы противник их не забрал", – отметил Федоренко.

Заметьте! Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что россияне на Купянском направлении также используют много дронов. Говорится о разведывательных беспилотниках "Орлан", SuperCam и Zala и ударных "Ланцетах", дронах-камикадзе.

Оккупанты, не имея преимущество в технике, используют в большом количестве свой личный состав. Они наступают "волнами": часть россиян уходит, ВСУ их уничтожают и после этого наступают следующие. Таким образом враг пытается вытеснить украинских военных с определенных позиций.

Противнику не удалось провести массированные штурмовые действия и занять плацдарм на левобережье Купянска. Он движется ползучим наступлением, тратя несоизмеримый ресурс живой силы и техники. Силам обороны удалось существенно приостановить наступление,

– отметил командир батальона.

Он также рассказал, что в целом следующей целью оккупантов является занятие плацдарма на левом берегу реки Оскол и вытеснение Сил обороны из Купянска-Узлового.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Федоренко спрогнозировал, что если украинские военные будут иметь соответствующее количество техники и ударных беспилотников, врага удастся остановить полностью и стабилизировать ситуацию.