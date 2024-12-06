Ситуация вокруг Курахово обостряется: что сейчас происходит на фронте

В наступательных действиях на трех тактических направлениях – Покровском, Кураховском и Великоновоселковском – участвуют силы и средства (войска) из состава сразу трех российских группировок войск (ГВ): "Центр", "Юг" и "Восток".

Что сейчас происходит на самых горячих направлениях – сообщает 24 Канал со ссылкой на Константина Машовца.

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Конечно, не полным составом, но каждое из них – значительными своими частями, сейчас:

На Покровском направлении оперирует полностью 41-я общевойсковая армия (ОВА) противника и большая часть его 2-й ОВА. Обе – из состава УВ "Центр".

На Кураховском направлении – другая часть 2-й ОВА, половина 51-й ОВА и отдельная 90-я танковая дивизия. Все – также, из состава УВ "Центр". Кроме них, почти полностью (без 1 – 2-х полков) на Кураховском направлении (главным образом на южном фланге) действует 8-я ЗВА противника, из состава УВ "Юг", а также определенный комплект войск УВ "Восток" (до 2-х мотострелковых бригад) из состава 29-й ЗВА и 68-го армейского корпуса (АК).

На Великоновоселковском направлении (он же Веремеевский) действуют мотострелковые и танковая бригады из состава 36-й ЗВА, 5-й ЗВА, усиленные двумя отдельными бригадами морской пехоты Тихоокеанского и Балтийского флотов (40-я и 336-я бригады соответственно).

Чтобы структура и распределение сил противника были более наглядными, стоит немного детализировать без привязки к конкретным тактическим направлениям, а посмотреть в большем масштабе – оперативно-тактическом.

Сейчас командование противника в оперативно-тактическом отношении создало две мощные фланговые группировки и слабую "фронтальную", в частности:

Западнее Селидово и Цукурино оперируют часть 27-й мотострелковой дивизии и до 1 – 1,5 бригады из состава 2-й ЗВА и отдельная 90-я танковая дивизия полным составом.

С "фронта" действует половина 51-й ОВА (до 3-х бригад) и меньшая часть 8-й ОВА.

На юге (в сторону Большой Новоселки и на юге Кураховского выступления) – весь правый фланг УВ "Восток", большая часть 8-й ЗВА УВ "Юг" в виде почти всей 150-й и части сил 20-й мотострелковых дивизий.

Очевидно, что противник концентрирует свои основные усилия именно на флангах Кураховского выступления в направлении на Сухие Ялы – Шевченко и в сторону Большой Новоселки.

В общем, на всех этих трех направлениях может действовать:

до 95 – 97 тысяч военнослужащих,

до 615 – 620 танков,

до 1450 – 1460 единиц ББМ,

до 1 110 – 1 120 артиллерийских систем, включая 120-м минометами,

до 280 – 285 единиц РСЗО,

до 2 – 3 сводных тактических (мобильных) групп ракетных войск России, которые имеют в целом до 10 – 12 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).

Однако, отмечу – это было до начала "подползания" противника южнее Покровска, "старта" его активного наступления против Угледарского плацдарма и боев за Селидово и плацдарм на реке Волчья. Очевидно, что вышеупомянутые силы и средства противника, с того времени, понесли потери, и не малые.

Вместе с тем, вероятно, командование противника, пока смогло поддерживать объем и размер, привлеченных для наступления сил и средств (по крайней мере, в передовых частях и подразделениях) на сопоставимом с начальным уровнем (а значит - сохраняет преимущество в численности личного состава и ВВТ).

Что характерно, в течение крайних 2 – 3 месяцев, командованию противника приходится это делать, все чаще не за счет поступления пополнения (доукомплектования), а путем – перегруппировки и концентрации уже развернутых сил и средств.

Возле Курахово ситуация обостряется

На указанных направлениях – крайне тяжелая для ВСУ. Ведь сейчас те же фланговые группы войск противника, которые его командование сознательно создало для обхода и охвата наших войск, обороняющихся в районе Курахово и южнее него, смогли достичь весомых тактических результатов. Передовые подразделения 90-й танковой дивизии противника сумели пройти в тактическом направлении Желтое – Новотроицкое, а также Селидово – Даченское, подойдя к нему на расстояние 0,5 – 1 километра.

Другая часть 90-й танковой дивизии пытается прорваться со стороны Пушкино и Новоалексеевка и выйти на рубеж Новооленовка – Украинка, атакуя и в обход с юга села Украинка. Также ведомые в бой бригады 51-й ЗВА противника, вероятно, заканчивают вытеснять наши подразделения с северного берега Кураховского водохранилища

Таким образом, надежды на то, что удержав рубеж Заря – Старые Терны, ВСУ смогут обеспечить с севера постоянство обороны в самом Курахово – не оправдались. Отныне, "падение" Курахово – практически неотвратимо.