Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что еще две недели назад, до наступления россиян западнее Угледара, этот участок фронта был вполне безопасным. Также на сегодня Кураховское направление пока остается самым горячим. Здесь фиксируются почти 50 боестолкновений в сутки.

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Пытаются останавливать врага

На Кураховском направлении, а именно на отрезке фронта от северного до южного фланга – от Сонцовки до Максимовки – враг достает до логистического пути, ведущего в город, артиллерией и FPV-дронами.

Украинское командование пытается перебрасывать туда свои силы ночью, когда меньше риск ударов дронами и артиллерией и лучше возможность маскироваться. Однако днем украинские логистические пути к Курахово находятся под серьезной угрозой,

– пояснил военный обозреватель.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

В то же время Украина на сегодня, по его словам, не имеет значительных сил, чтобы остановить россиян на обоих флангах их продвижения. ВСУ сейчас пытаются останавливать врага ресурсами, которые имеют.

Происходит наступление в населенном пункте Сонцовка, что расположен южнее Селидово. Также украинские силы пытаются стабилизировать линию от Шахтерского до Богоявленки – со стороны Угледара и южнее трассы.

Однако сил для того, чтобы проводить штурмовые действия с целью возвращения украинских территорий, по крайней мере на данный момент, наши военные не имеют. Поэтому рано или поздно украинским силам, к сожалению, придется отойти от Курахово,

– отметил Виталий Кононученко.

Напомним, что представитель пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский отметил, что россияне осуществляют ежедневные механизированные штурмы позиций ВСУ на Кураховском направлении, применяя танки и другую бронетехнику. По его словам, противник намерен окружить Курахово, и для этого прилагает усилия, чтобы полностью перерезать логистику Сил обороны. Сегодня российские беспилотники уже работают в Курахово и на подступах к нему.