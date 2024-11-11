Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що ще два тижні тому, до наступу росіян західніше Вугледару, ця ділянка фронту була цілком безпечною. Також на сьогодні Курахівський напрямок наразі залишається найгарячішим. Тут фіксуються майже 50 боєзіткнень на добу.

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Намагаються зупиняти ворога

На Курахівському напрямку, а саме на відтинку фронту від північного до південного флангу – від Сонцівки до Максимівки – ворог дістає до логістичного шляху, що веде до міста, артилерією та FPV-дронами.

Українське командування намагається перекидати туди свої сили вночі, коли менший ризик ударів дронами та артилерією і краща можливість маскуватись. Проте вдень українські логістичні шляхи до Курахового перебувають під серйозною загрозою,

– пояснив військовий оглядач.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Водночас Україна на сьогодні, за його словами, не має значних сил, щоб зупинити росіян на обох флангах їхнього просування. ЗСУ зараз намагаються зупиняти ворога ресурсами, які мають.

Відбувається наступ в населеному пункті Сонцівка, що розташований південніше Селидового. Також українські сили намагаються стабілізувати лінію від Шахтарського до Богоявленки – з боку Вугледару та південніше траси.

Однак сил для того, щоб проводити штурмові дії з метою повернення українських територій, принаймні на цей час, наші військові не мають. Тому рано чи пізно українським силам, на жаль, доведеться відійти від Курахового,

– зазначив Віталій Кононученко.

Нагадаємо, що представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський наголосив, що росіяни здійснюють щоденні механізовані штурми позицій ЗСУ на Курахівському напрямку, застосовуючи танки та іншу бронетехніку. За його словами, противник має намір оточити Курахове, і для цього докладає зусиль, щоб повністю перерізати логістику Сил оборони. Сьогодні російські безпілотники вже працюють у Кураховому та на підступах до нього.