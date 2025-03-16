Россия накапливает войска для удара по Сумской области: Свитан предположил, смогут ли ВСУ остановить врага

Ситуация в Курской области в последние недели обострилась. Враг пытается оттеснить украинские силы, однако они продолжают удерживать плацдармы на Курщине. Также наши защитники сдерживают продвижение россиян в Сумскую область.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, есть ли у противника ресурсы, чтобы двигаться в Сумскую область и контролировать ее. Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия пытается прорвать оборону украинских сил, вытеснить их с территории Курщины и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

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Врага нельзя подпускать

Свитан отметил, что враг накапливает ресурсы на Курском направлении преимущественно на пересечении трассы – логистического пути для украинского гарнизона.

Однако сосредоточения таких сил, чтобы начать движение на Сумы, там нет. Более того, россиянам негде взять сотни тысяч личного состава, чтобы только начать продвижение на Сумщину, не говоря о ее контроле,

– объяснил военный эксперт.

Враг, по его словам, пытается выполнить задачу по оттеснению украинских сил, которые сейчас удерживают два плацдарма в Курской области. Россиянам не удается вытеснить наши войска с севера и с востока. Они пытаются их подрезать с северо-запада и зайти со стороны населенного пункта Новенькое в Сумской области.

Противник старается накопить силы и двигаться в сторону Басовки, дальше – в сторону Локни, вдоль реки Локня, по трассе в северо-западном направлении от двух плацдармов,

– сообщил полковник запаса ВСУ.

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Роман Свитан отметил, что сейчас главное для украинских военных удержать позиции и сдержать попытку россиян перерезать одну из основных трасс снабжения.

Врага нельзя подпускать к ней, потому что если он выйдет на основную трассу, то вдоль нее потом сможет вернуться и уже с тыла ударить по украинским войскам. Даже по тем, что находятся на высотах в районе Суджи,

– подчеркнул военный эксперт.

Этот манёвр, по его словам, можно легко вычислить, и возможность остановить продвижение россиян есть. Для этого нужны дополнительные силы и средства – как минимум одна серьезная бригада, а также усиление полком беспилотников, которые могут работать при противодействии РЭБ противника. Однако все будет зависеть от решений Генштаба Украины.

Напомним, что по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, противник в приграничной зоне Сумской области готовится к более активным боевым действиям, накапливая ресурсы, чтобы пойти на украинскую территорию. Однако, по мнению Коваленко, "не надо путать это с наступлением на Сумы", ведь россияне действуют в приграничье, несут потери, однако готовятся к новым атакам.