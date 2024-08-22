Боевые действия на территории Курской области продолжаются, ВСУ действуют в рамках международного права. Зайти на территорию страны-агрессора украинским военным удалось почти без препятствий, ведь на пути не было никаких оборонительных сооружений.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный, заметив, что россияне все обокрали, увеличение коррупции в стране-агрессоре не останавливается. Кроме этого, российские гражданские с радостью встретили ВСУ.

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Российская коррупция оказалась сильнее

По словам немецкого политолога, если на территории украинского приграничья можно увидеть много инженерных защитных сооружений, а именно бункеры, противотанковые сооружения, капониры, колючая проволока, то в России на границе с Украиной их абсолютно нет.

Именно поэтому, по его мнению, военные Украины практически беспрепятственно продвинулись к Судже. Отсутствие оборонительных сооружений на территории России может указывать на то, что россияне все обокрали.

Деятельность Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией, пыталась помочь России ее преодолеть, не дала последствий. Российская коррупция оказалась сильнее,

– Сумленный.

Немецкий политолог также рассказал, что российские гражданские на Курщине приветливо и дружески общаются с украинскими военными. Жители области ВСУ не боятся и спокойно поддерживают диалог.

Украинские военные помогают российским гражданским, тем, кого бросила Россия. Они (россияне на Курщине – 24 Канал) так называют Путина, что это даже говорить нельзя,

– отметил Сумленный.