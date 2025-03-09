Свитан спрогнозировал действия ВСУ на Курщине, если бы США не остановили помощь Украине

В последние дни активизировались боевые действия в Курской области. Россияне перерезали логистические пути поставки вооружения для украинских войск. Эти события могли стать следствием приостановления помощи Украине со стороны США.

Такое мнение высказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу, изменив архитектуру фронта. Также россиянам удалось прорвать границу в Сумской области и взять под огневой контроль дорогу Юнаковка – Суджа.

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Украина должна переходить в оборону

Свитан отметил, что операция на Курщине проводилась с одной целью – сковать там российские войска, которые должны были попасть на Восточный фронт и продавить украинскую третью линию обороны под Покровском.

Эта задача выполнена – операция ВСУ в Курской области связала на этом направлении до сотни тысяч российских войск, а примерно половину – отминусовала. Это количество оккупантов не попало на Восточный фронт. Его конфигурация сегодня не выгодна россиянам,

– подчеркнул военный эксперт.

На сегодня операцию ВСУ в Курской области, по его мнению, уже можно сворачивать. Украинским силам надо выйти с севера вклинения на Курщине и вытеснить россиян из зоны у границы – от Теткино до Суджи, прикрывшись рекой Сейм. Так необходимо сделать, исходя из прогнозируемой ситуации по поставкам американского вооружения Украине.

Поскольку США приостановили военную помощь Украине, то ВСУ должны сворачивать операцию в Курской области. Если бы этого не произошло, то эта операция была бы расширена,

– подчеркнул он.

Поэтому, как предположил Свитан, Украина должна переходить в глухую оборону. Лучше, по мнению полковника ВСУ в запасе, это сделать на территории Курской области – на глубине 5 – 7 километров.

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Имеют проблемы на Востоке

В то же время Курская операция предоставила возможность ВСУ получить неплохие позиции на Восточном фронте.

Россияне сейчас имеют большие проблемы возле Покровска. Продолжается разматывание их войска с юга и с севера вклинение, что там есть. Враг не укрепил фланги, потому что нечем,

– сказал военный эксперт.

Также продолжается операция по возвращению утраченных позиций в районе Торецка. Если удастся его удержать, тогда россияне не смогут двигаться с юга в сторону Константиновки. Похожая ситуация у Часового Яра, где продвижение оккупантов остановлено.

Кроме того, украинские силы сдержали движение противника на Северском направлении – в районе Белогоровки.

В районе реки Оскол украинские силы проводят операции по восстановлению ранее утраченных позиций. Враг оказался на западном берегу в полукотле – прижатый к реке.

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Сегодняшние проблемы россиян на Восточном фронте произошли именно потому, что Украина с августа 2024 года удерживает их резервы на Курском направлении,

– отметил Роман Свитан.

Однако пришло время, по словам военного эксперта, менять архитектуру фронта на Курском направлении. Генштаб ВСУ будет определять, в какой последовательности и с какой скоростью это будет происходить, и об этом станет известно в ближайшее время.

Отметим, что по данным DeepState, россияне оккупировали Малую Локню и ее окрестности, расположенные к северу от Суджи в Курской области. Ранее аналитики проекта сообщали о захвате врагом Лебедевки и о его продвижении в Черкасском Поричном.