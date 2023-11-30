Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что тактическим заданием может быть – отбросить врага подальше от города Олешки. Именно оттуда оккупанты обстреливают Херсон.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Какие задачи стоят перед ВСУ

Более важными являются стратегические задачи, в частности говорится о том, чтобы перерезать логистику россиян через Крымский перешеек. Через него идет практически вся поставка для российских группировок, которые находятся в Запорожской и Херсонской областях.

По словам эксперта, этот плацдарм не может существовать только для того, чтобы очистить от врага Олешки. Он выглядит как плацдарм наступления, поэтому там нужно собрать определенную наступательную группировку.

Выглядит так, будто там аккумулируют войска для того, чтобы продвигаться дальше. Они могут продвигаться в сторону Олешек, отрезать линии снабжения, а могут идти в сторону Новой Каховки,

– предположил Павел Нарожный.

Также следует понимать, что на Юге есть Олешковские пески, а это самая большая в Европе пустыня диаметром примерно 45 – 50 километров. На этой территории невозможно построить никакие укрепления. Поэтому атака из Олешковских песков маловероятна.

"Враг не готов к обороне этого участка фронта. Там не построили фортификационные сооружения и выглядит так, что украинские военные расширяют плацдарм", – заметил военный эксперт.

Павел Нарожный о ситуации на Левобережье: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: что известно