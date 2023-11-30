Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що тактичним завданням може бути – відкинути ворога далі від міста Олешки. Саме звідти окупанти обстрілюють Херсон.
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Які завдання стоять перед ЗСУ
Важливішими є стратегічні завдання, зокрема мовиться про те, щоб перерізати логістику росіян через Кримський перешийок. Через нього йде практично все постачання для російських угруповань, які перебувають у Запорізькій та Херсонській областях.
За словами експерта, цей плацдарм не може існувати лише для того, щоб очистити від ворога Олешки. Він виглядає, як плацдарм наступу, тому там потрібно зібрати певне наступальне угруповання.
Виглядає так, ніби там акумулюють війська для того, щоб просуватися далі. Вони можуть просуватися в бік Олешок, відрізати лінії постачання, а можуть йти в бік Нової Каховки,
– припустив Павло Нарожний.
Також треба розуміти, що на Півдні є Олешківські піски, а це найбільша в Європі пустеля діаметром приблизно 45 – 50 кілометрів. На цій території неможливо побудувати ніякі укріплення. Тому атака з Олешківських пісків малоймовірна.
"Ворог не готовий до оборони цієї ділянки фронту. Там не побудували фортифікаційних споруд й виглядає так, що українські військові розширюють плацдарм", – зауважив військовий експерт.
Павло Нарожний про ситуацію на Лівобережжі: дивіться відео
Ситуація на Херсонщині: що відомо
- З робочим візитом прифронтову Херсонщину відвідав Володимир Зеленський. Він ознайомився з ситуацією щодо будівництва укриттів у школах та садочках, оглянув найбільше укриття, яке облаштували у Херсоні. Також Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповіді командувачів.
- Розвідка Великої Британії повідомляє про розгортання новосформованої повітряно-десантної дивізії на території України. Ймовірно її війська зосередять у Херсонській області. Розвідники припускають, що бійці цієї дивізії будуть погано навченими й навряд чи відповідатиме колишнім стандартам "елітних військ" Росії.
- Лівий берег Херсонської області є пріоритетним напрямком для росіян. Вони не очікували, що українські військові зможуть форсувати Дніпро. Тепер окупанти застосовують авіацію та намагаються вибити наші війська.