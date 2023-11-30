Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що тактичним завданням може бути – відкинути ворога далі від міста Олешки. Саме звідти окупанти обстрілюють Херсон.

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Які завдання стоять перед ЗСУ

Важливішими є стратегічні завдання, зокрема мовиться про те, щоб перерізати логістику росіян через Кримський перешийок. Через нього йде практично все постачання для російських угруповань, які перебувають у Запорізькій та Херсонській областях.

За словами експерта, цей плацдарм не може існувати лише для того, щоб очистити від ворога Олешки. Він виглядає, як плацдарм наступу, тому там потрібно зібрати певне наступальне угруповання.

Виглядає так, ніби там акумулюють війська для того, щоб просуватися далі. Вони можуть просуватися в бік Олешок, відрізати лінії постачання, а можуть йти в бік Нової Каховки,

– припустив Павло Нарожний.

Також треба розуміти, що на Півдні є Олешківські піски, а це найбільша в Європі пустеля діаметром приблизно 45 – 50 кілометрів. На цій території неможливо побудувати ніякі укріплення. Тому атака з Олешківських пісків малоймовірна.

"Ворог не готовий до оборони цієї ділянки фронту. Там не побудували фортифікаційних споруд й виглядає так, що українські військові розширюють плацдарм", – зауважив військовий експерт.

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