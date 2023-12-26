Уже не кадровые десантники: кто противостоит ВСУ на левом берегу Херсонщины
Украинские военные продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области. ВСУ наносят россиянам такие потери, что кадровых десантников на этом направлении уже почти нет.
Из-за безумных потерь на левом берегу Херсонщины российское командование привлекает мобилизованных. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, объяснив, что является секретом успеха ВСУ в этом направлении.
Вас также может заинтересовать Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Кто воюет против ВСУ в Херсонской области
Еще 30 октября Владимир Путин сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении. На его место был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.
К боям на левом берегу Херсона Теплинский активно привлекает десантников.
Там уже не кадровая, а мобилизованная десантура. 104-я дивизия ВДВ – это вовсе не 176-я дивизия, сражающаяся на Роботинском плацдарме. Да и то, они ни с Роботино, ни с Вербовым не могут ничего поделать,
– подчеркнул Олег Жданов.
В конце концов, кого бы российское командование ни отправляло на левобережье Херсонщины, оккупанты не способны выбить украинских военных.
"Это происходит благодаря минным заграждениям и очень точной работе нашей артиллерии и дронов разных модификаций. Мы фактически сделали там заслон (то, что служит прикрытием – 24 Канал) из подбитой техники врага, они не могут продвинуться", – заметил военный эксперт.
Конечно, успехи добились там благодаря обучению и отваге украинских военных.
Заметим, за последние четыре дня на Херсонском направлении не работает тактическая российская авиация. Это может быть связано со многими потерями оккупантов в авиации.
Ситуация на левом берегу Херсона: подробнее
- Подразделения воздушно-десантных войск России несут бешеные потери на левобережье Херсонской области. Об этом свидетельствует недавний анализ ISW. По данным аналитиков, новый 337-й воздушно-десантный полк настолько страдает не только от потерь и сложных условий, но и издевательств со стороны военного руководства. Это может привести к неповиновению военных.
- Командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский 23 декабря записал видео-обращение, где рассказал о проблемной ситуации, в которой оказались его войска. Да, по словам генерала-полковника, силы ВДВ находятся под давлением для проведения быстрых наступательных операций вблизи Бахмута и отражения украинских атак на восточном левобережье Херсона
- Тем временем украинские военные продолжают мероприятия по расширение плацдарма на Херсонском направлении. Врагу наносят значительные потери, но, несмотря на это, оккупанты до сих пор пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.