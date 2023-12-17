Атака на Украину и продолжение боевых действий на левом берегу Херсона: хронология 662 дня войны

Россия продолжает попытки захватить украинские территории. Наши воины дают врагу достойный отпор по всем направлениям фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 662 дня. О главных событиях этих суток рассказывает 24 Канал.

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