Атака на Украину и продолжение боевых действий на левом берегу Херсона: хронология 662 дня войны

17 декабря 2023, 06:31
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Россия продолжает попытки захватить украинские территории. Наши воины дают врагу достойный отпор по всем направлениям фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 662 дня. О главных событиях этих суток рассказывает 24 Канал.

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06:12, 17 декабря

Украинские войска продолжают проводить операции на левом берегу Днепра, – ISW

В Институте изучения войны сообщают, что украинские военные продолжают операции на левобережье Херсона. Несмотря на сложные условия, они пытаются создать условия для будущих действий.

В общем, ситуация остается непростой. Кроме того, сообщали об уменьшении количества российских артиллерийских обстрелов.

06:09, 17 декабря

Украина и Россия разрешили многолетний спор

Украина в 2004 году запустила в экспериментальном режиме плавание по каналу "Дунай – Черное море". С тех пор почти 20 лет продолжался межгосударственный спор.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о разрешении многолетнего спора между Украиной и Румынией по поводу требований Бухареста при строительстве канала "Дунай – Черное море".

Глава Минокружения Украины назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.

06:07, 17 декабря

В Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.

06:04, 17 декабря

Враг снова атаковал Украину дронами и ракетами

Вечером 16 декабря российские захватчики снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена во многих областях. Не оставил враг в покое украинцев и ночью.

Тревогу объявляли почти во всех областях Украины, в некоторых регионах слышали взрывы.

Автор: Вікторія Кульженко