Российские десантники несут существенные потери на левом берегу, есть риск неповиновения, – ISW

Подразделения воздушно-десантных войск России терпят значительные потери в боях против ВСУ на левом берегу Херсонской области. Это дополнительно может привести к проявлениям неповиновения высшему руководству.

Российские десантники, воюющие на других направлениях, уже отказывались идти в бой. Потери и отсутствие нормальных снарядов могут подтолкнуть к неповиновению и дивизии, действующие в Херсонской области.

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Потери и неповиновение врага

Институт изучения войны сообщает, что новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия ВДВ) продолжает нести значительные потери при попытках вытеснить украинцев с левого берега Херсонской области.

На днях мать российского мобилизованного с этого полка записала видеообращение, в котором рассказала, что в боях полегла целая рота полка. Она жаловалась на халатное руководство, отсутствие артиллерийской поддержки. Также рассказала, что оккупанты уже 20 дней находятся в окопах без воды и других базовых вещей. В конце мать просила не использовать военных как "пушечное мясо".

Также значительная проблема – неповиновение высшему руководству. К примеру, в сети показали видео, на котором командир 104-й дивизии ВДВ наказывает своих подопечных за то, что они не выполняли его приказы, заставляя их прыгать голыми в яму. Это подразделение действует на Юге Украины, однако подобные проблемы могут возникнуть и в рядах подразделений, действующих на левом берегу Днепра.

Проблемы россиян на левом берегу

В свою очередь командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский 23 декабря записал видео, в котором пытался оправдаться за ситуацию на левом берегу, а также попытался ответить на упреки по поводу потерь. Вероятно, частично он пытался обратиться к обеспокоенным родственникам российских десантников.

По словам Теплинского, ВДВ умышленно поддерживает медленный темп действий вблизи Бахмута, чтобы избежать огромных потерь. А в Херсонской области дивизии ВДВ якобы ведут неутомимые бои, однако украинцы разворачивают дополнительное подкрепление.

ISW считает, что комментарий Путина во время "прямой линии" о неспособности российских войск вытеснить украинские силы с восточного берега, вероятно, был критикой в сторону Теплинского. Россияне направляют все свои силы на попытки удержать оккупированные территории, однако проблемы мучают прежние элитные силы, как дивизии ВДВ.