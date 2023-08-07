Бросает в бой все больше сил и техники: почему враг давит на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении ситуация остается тяжелой, продолжаются ожесточенные бои. Однако украинские защитники дают отпор врагу.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что враг продолжает давление на Новоселовское, а также начал активные действия на участках Лиман Первый и Первомайское.

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Оккупанты несут большие потери

Также продолжаются бои у Новоегоровки, Надежды и в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Оккупанты продолжают бросать в бой все больше техники и людей, чтобы продавить украинскую оборону,

– отметил военный эксперт.

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Однако украинские войска держат оборону на всех участках, где противник проводит жесткие и массированные атаки. Также врагу нанесено существенное поражение в личном составе и технике.

Олег Жданов оценил ситуацию на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Оккупанты хоть и несут большие потери, продолжают атаковать, потому что у них нет другого выхода. Это ведь самый активный участок боевых действий со стороны врага, и именно здесь они пытаются продавать украинскую оборону. Их цель заставить ВСУ перебрасывать резервы с Южного направления на Северо-Восточное, и таким образом сорвать украинское контрнаступление,

– объяснил Олег Жданов.

В то же время, как он отметил, украинские силы держат оборону и наносят серьезное поражение российским войскам.

Как разворачиваются события на Лимано-Купянском направлении

За прошедшие сутки на Купянском направлении велись самые ожесточенные бои. По словам заместителя главы минобороны Анны Маляр, оккупанты пытаются там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции. Однако врагу не удалось пробить оборону ВСУ.

Кроме того, на Лиманском направлении продолжаются тяжелые боевые действия в районе Серебрянского лесничества, где враг проводит штурмовые операции.

В то же время, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что на Лимано-Купянском направлении противник пытается искать слабые места в обороне украинских сил.

За последние сутки россияне проводили наступательные операции в районе Петропавловки, Синьковки и Первомайского Купянского направления Харьковской области.

Также захватчики используют артиллерию. За сутки на этом участке фронта было 508 обстрелов, 12 боестолкновений, 14 авианалетов.

Однако и ВСУ ликвидировали 32 оккупанта, а также разбили российский танк Т-90, два миномета и блиндаж врага.