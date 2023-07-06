Штурмуют при поддержке танков: в ВСУ сказали, как враг изменил методы боя вблизи Марьинки

Уже несколько недель продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Наши бойцы ведут активные боевые действия на нескольких направлениях. В частности, штурмовые отряды окупантов терпят поражение на направлениях Александровка – Марьинка и Луганское – Новомихайловка.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он добавил, что активность врага не утихает на флангах вблизи Марьинки и в самом городе.

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Лишь в ночь на 6 июля противник совершил 9 атак на Марьинском направлении, из которых 8 приходится на город. Россияне активно ведут аэроразведку.

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Россияне ведут активные наступательные действия

Есть неоднократные случаи атак на позиции Сил обороны на Марьинском направлении дронами-камикадзе. Кроме иранских дронов, противник иногда применяет тягачи МТ-ЛБ.

Стоим. Держимся и не теряем позиции,

– отметил Шершень.

Российские захватчики действуют по привычному сценарию. Запускают МТ-ЛБ начиненный взрывчаткой. Водитель выпрыгивает и убегает, а МТ-ЛБ наезжает на мину и взрывается или упирается в позицию и после этого взрывается.

МТ-ЛБ – это советский плавучий бронетранспортер. Созданный для перевозки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача.

Таким образом, оккупанты пытаются обнаружить минные заграждения перед позициями ВСУ или отвлечь внимание пока штурмовики с разных сторон идут на позицию.

Мясные штурмы в районе Марьинки уже не происходят. Военачальники российской армии изменили отношение к своему личному составу. Теперь штурмы преимущественно идут при поддержке танков Т-72 и тяжелой бронированной техники.

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