На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы в "борьбе с экстремизмом", – ОВА
- На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы, усилив проверки на блокпостах.
- Россияне выселили 454 иностранцев и лиц без гражданства из так называемой "ЛНР".
Луганщина страдает не только от обстрелов и постоянных российских штурмов, которых только за 30 марта на Лиманском направлении было 16. Кроме этого, на оккупированной части области активизировались российские спецслужбы.
Россияне также взялись за "борьбу с экстремизмом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лисогора.
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Какова ситуация на оккупированной Луганщине
Представители вражеских спецслужб снова активизировались в марте в Айдаре и Белолуцке.
Они усилили соответствующие меры на обустроенных блокпостах. Тщательно просматривают документы и проверяют информацию, содержащуюся в телефонах местного населения. При обнаружении чего-то подозрительного смартфон изымают,
– сообщил Лысогор.
Кроме того, на оккупированной Луганской области россияне объявили о выселении из так называемой "ЛНР" 454 иностранцев и лиц без гражданства.
В 2024 году оккупанты якобы провели более 2 тысяч проверочных мероприятий и прекратили 1 700 нарушений.
"Более 1 000 намерений приписывают этим двум категориям граждан. 454 лицам уже вынесен приговор. Самостоятельно выехали 407, 47 – выдворили принудительно", – рассказал Лысогор.
Еще 256 лицам запретили въезд в Россию.