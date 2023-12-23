После взорванного поезда: враг разрабатывает новые логистические пути на Запорожье

Российские оккупанты разрабатывают новые логистические пути на оккупированных территориях. Они привозят туда боеприпасы и личный состав, а вывозят полезные ископаемые и сельскохозяйственную продукцию.

Поскольку после серии успешных ударов Крымский мост частично не работает, враг стремится построить новую железную дорогу вдоль Азовского побережья. Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул 24 Каналу, что захватчикам крайне важно использовать именно железную дорогу.

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Как известно, существует путь, соединяющий оккупированные территории с Россией. Он пролегает поближе к Васильевке и соединяет Токмак и Волноваху.

Но мы понимаем, что сейчас это практически линия фронта. Именно поэтому враг боится использовать эту железную дорогу и собирается начать строительство новой,

– объяснил Федоров.

По его словам, враг пытается начать строительство новой железной дороги, которая будет пролегать вдоль Азовского побережья и соединять Мелитополь с Россией.

Подробнее о новой железной дороге

В оккупированном Мелитополе 15 декабря Силы сопротивления взорвали тепловоз с вагонами, а также повредили рельсы железной дороги и возвращавшийся из Мелитопольщины поезд с сельхозпродукцией.

Одним из первых о планах россиян проложить новую железную дорогу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ветку проектируют по маршруту от Мариуполя через Розовку, Мелитополь и Бердянск в Крым. Еще одну ветку хотят построить непосредственно к России.

Наибольшую опасность Андрющенко усматривает в том, что россияне одновременно углубляют дно в акватории Мариупольского порта. Туда смогут заходить большие суда с тяжелой техникой и не только.

Однако реальное строительство железной дороги может начаться не раньше весны. Ухудшение ситуации на фронте в районе Марьинки заморозило работы.

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