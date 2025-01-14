Россияне выискивают слабое место в обороне ВСУ: что происходит на фронте

На Покровском направлении введение в бой в полосе 2-й общевойсковой армии россиян ряда частей и соединений их 41-й ОВА, видимо, все же дало определенный эффект.

Задачи россиян в Покровске

Передовые части 27-й мотострелковой дивизии противника, видимо, были частично перегруппированы на правом фланге 2-й ЗВА, частично передвинуты на восток от Покровска. Это дало возможность командованию группировки войск "Центр" уплотнить боевые порядки этой армии на Покровском направлении. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В свою очередь, подразделения 55-й и 74-й отдельных мотострелковых бригад 41-й ЗВА, которые были введены в бой, сумели прорваться на трассу Покровск – Межевая и перерезали ее в районе села Котлино.

Насколько я понимаю, враг здесь действует в двухэшелонном боевом порядке. В первом эшелоне действуют батальоны 74-й ОМСБр, за ними идет 55-я ОМСБр, которая время от времени использует впереди до 1 – 1,5 своих батальонов. Причем, основная задача для этой группы вполне очевидна – обойти Покровск как можно глубже с юго-запада и запада.

Вероятно, враг также активно использует для постоянных атак на юг и юго-запад от города подразделения 433-го мотострелкового полка 27-й мотострелковой дивизии. Эти силы и средства россиян пытаются продвигаться дальше, в направлении Соленое – Удачное и справа, в направлении Волково – Котлино.

Свои действия по окружению района обороны Вооруженных Сил Украины в Покровске с юга и юго-запада обеспечивают также подразделения правого фланга 90-й танковой дивизии противника. Они пытаются прорваться дальше на запад в направлении Нововасильевка – Успеновка и атакуют позиции ВСУ на юго-восток от Новоалександровки.

Перед врагом возникает дилемма

Если в полосах 55-й и 74-й мотострелковых бригад противник имеет очевидный тактический успех (ему удалось продвинуться на северном направлении и перерезать дорогу на Межевую), то ситуация на юг, в зоне 90-й танковой дивизии, выглядит для оккупантов не так радужно. Очевидно, что части 90-й танковой дивизии погрязли в боях в районе села Нововасильевка и к северу от реки Солона. Они имеют минимальный прогресс в наступлении.

Пока для развития наступления противника по охвату района обороны ВСУ в Покровске с запада и юго-запада это не имеет критического значения, но связано с дальнейшим применением подразделений 30-й ОМСБр из состава 2-й ЗВА россиян. Ведь это ставит перед российским командованием вполне очевидную дилемму:

либо использовать ее так, как предполагалось изначально (для наращивания усилий юго-западнее Покровска, в полосах 55-й и 74-й мотострелковых бригад);

или вводить ее в бой вслед за "забуксовавшими" в районе Нововасильевки частями 90-й танковой дивизии.

Оба варианта вполне возможны, ведь сейчас объективная потребность в том, чтобы враг это сделал и там, и там – существует.

Продолжает обостряться ситуация в районе села Воздвиженка, оккупированного вражескими войсками несколько дней назад. Вероятно, это связано с перегруппировкой дополнительных сил противника на это направление. Я думаю, этим и объясняется появление в различных источниках информации с упоминанием об определенном "значительном количестве бронетехники" противника в районе села Воздвиженка.

Сейчас россиянам значительно удалось расширить тактический клин в районе Воздвиженки и продвинуться в сторону дорожной развязки на трассе Бахмут – Покровск. Вражеские подразделения уже находятся примерно в 2 километрах от нее. В этом смысле также стоит упомянуть, что враг уже начал бои за село Барановка.

Однако его атаки в направлении Зеленого Поля и Елизаветовки, то есть на фланговых участках этого клина, пока выглядят малоэффективными. Поэтому на самом деле это наступление выглядит именно как вклинение, а не как полноценный тактический прорыв.

Сам факт появления на этом участке 5-й ОМСБр россиян говорит о том, что вражеское командование в общем контексте своего наступления на Покровском направлении придает определенное значение активным действиям именно на этом направлении. Скорее всего, оно рассматривает их как такие, что сковывают всю систему обороны Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении, и потенциально способны способствовать достижению значительных тактических результатов.

Несколько замечаний по ситуации на Покровском направлении

Для промежуточной оценки общей ситуации на Покровском направлении также стоит сделать несколько замечаний.

1. На первый взгляд, командование вражеского УВ "Центр" для штурма всего района обороны ВСУ в Покровске и на прилегающих к нему территориях развернуло своеобразную мешанину из частей и соединений двух армий – 2 и 41.

Однако это только на первый взгляд. Есть определенный план, в основе которого лежит стремление связать два вполне конкретных желания – наступать на максимально широком фронте, чтобы найти действительно слабое место в обороне ВСУ и желание иметь возможность немедленно сконцентрировать свои основные усилия против них.

2. В таких условиях вполне очевидными становятся своеобразные "роли", нарисованные командованием УВ "Центр" противника для обеих своих армий. Вторая ЗВА пытается атаковать практически везде и всегда, то есть действовать как можно шире, а бригады 41-й ЗВА используются как своеобразный таран в этой полосе, в соответствии с результатами этих "нащупываний".

3. Возможности командования УВ "Центр" относительно действий на Покровском направлении не исчерпываются силами и средствами исключительно этих двух объединений. Мы уже видим, как враг активно привлекает сюда часть сил из состава 51-й ЗВА и 90-й танковой дивизии. Они действуют на вспомогательных и обеспечивающих направлениях, но это позволяет командованию УВ "Центр" сконцентрировать силы и средства двух других армий именно в основных секторах и направлениях.