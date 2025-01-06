Должны выполнять нестандартные действия: генерал армии объяснил, каких шагов от ВСУ не ожидает враг

Ситуация на фронте остается очень тяжелой. Самое ожесточенное противостояние с врагом продолжается в Донецкой области. Однако украинские силы готовы дать отпор врагу.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что на сегодня тяжелые бои идут примерно по 10 направлениям фронта. К слову, 5 января ВСУ начали наступление в Курской области и достигли там тактических успехов.

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Где Россия сосредотачивает основные усилия

Маломуж отметил, что Курахово почти полностью находится под контролем российских войск. ВСУ сейчас там держат отдельные окраины, промзону и ТЭЦ, которая является крепостью.

Украинские ударные группы формируют позиции по ликвидации резервов врага, которые пытаются зайти с флангов и окружить Курахово – и дальше развивать системные наступательные действия на Покровск. Это направление является одним из определяющих для россиян,

– подчеркнул он.

Именно у Курахово и Покровска продолжаются наиболее интенсивные бои. Там украинские силы, по его словам, значительную часть оккупантов.

Россия сосредотачивает основные свои усилия на этих направлениях, потому что для Владимира Путина захват Покровска до 20 января позволит развернуть дальше наступательную операцию по оккупации целиком Донецкой и Луганской областей – в частности, Краматорска, Константиновки, Славянска,

– объяснил генерал армии.

Это, по его мнению, позволит главе Кремля завершить первый этап так называемой "СВО", и после этого ставить условия мира, но на собственных принципах и требованиях.

"Однако Украина не даст Путину реализовать свой замысел и этот сценарий будет провальным. Россияне еще будут где-то продвигаться в отдельных населенных пунктах возле Покровска, но в городе есть мощные укрепления и инженерные оборонительные позиции нового типа, которые позволяют очень эффективно защищаться", – подчеркнул он.

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В то же время в Донецкой области постоянно находится украинское командование и происходит переоценка стратегии. Это, как отметил генерал армии, удары с флангов по российским "клещам", которые пытаются окружить Покровск и Курахово, удары в тылы, быстрые действия, которые ВСУ показывает на Курщине, там где враг не ожидает.

Теперь надо на уровне новых методов и искусства ведения войны не идти на формат исключительно обороны, что навязывает нам враг, а выполнять нестандартные действия. Найти резервы, переместить их из отдельных секторов и ударить так, чтобы противник не был готов,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Отметим, что представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов предположил намерение врага не штурмовать Покровск, охватить этот город, перерезав логистические пути ВСУ. Россияне понимают, что Покровск прочно укреплен и его защищают подготовленные украинские подразделения. Поэтому, по его мнению, противник будет маневрировать и просачиваться небольшими группами.