Бои за Покровск откладываются: какие удачные действия ВСУ приостановили продвижение врага на город

Покровское направление остается самым горячим на фронте. Однако если недавно враг там вел активные действия, то за последние дни ВСУ удалось остановить его продвижение. Это заставило россиян изменить тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что россияне столкнулись с логистическими проблемами, которые им создали украинские силы. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские войска лишили возможности россиян подкреплять свои силы.

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Россияне изменили тактику

На приостановление активного наступления врага на Покровском направлении повлияло несколько факторов. В частности, удачные ротации украинских сил, которые находятся на этом направлении, а также создание ВСУ, хоть и с большим риском, определенных ловушек для россиян, которые сработали.

Оказалось, что логистические тылы врага не готовы к стремительным наступательным действиям российских войск. Под Покровском логистика не успевала за передовыми отрядами противника, которые развивали наступление на город,

– объяснил Мусиенко.

Движение россиян уперлось, против них начали действовать украинские силы, которые стали стабилизировать фронтальную лобовую часть в районе Новогродовки. Враг, по его словам, осознал, что можно дальше продвигаться на Покровск, но он не успевает развивать фланговые операции.

Когда логистика не успевает, противник упирается и входит в бои за город в районе застройки несколько ослабленными. Поэтому россияне изменили тактику и начали развивать фланговые операции,

– заметил он.

Из-за того, что противник теперь будет продвигаться именно на Кураховском направлении с востока и с севера, бои за города Селидово, Украинск – дальше на юг – демонстрируют, что для него это становится приоритетным участком. Враг, по мнению Мусиенко, будет пытаться прорываться на Курахово, далее развивать фланговую операцию и атаку с юга на Покровск.

Это будет операция охвата города только широкими флангами, а с севера будет фланг несколько уже, поэтому россияне двигаются на Мирноград. Враг хоть и изменил тактику, все равно пытается идти на Покровск, только теперь – фланговыми атаками – и через преимущественно степную местность без крупных населенных пунктов. По мнению россиян, так, вероятно, им будет легче прорываться,

– предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому это откладывает бои за сам город Покровск по крайней мере до конца осени – начала зимы. Генеральная битва за город, как отметил он, еще будет иметь подготовительный этап со стороны врага.

"Однако решающей в войне должна быть весенняя кампания 2025 года. Летом вероятно постепенно выйдем на определенный трек, в том числе и переговорный, но надеюсь исключительно на условиях Украины, которые будут учтены согласно украинскому мирному плану", – отметил Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинским силам удалось остановить продвижение противника на Покровском направлении благодаря тому, что они были усилены новыми бригадами. В то же время на этом участке фронта не хватает техники и боеприпасов.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте