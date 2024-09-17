После паузы россияне снова взялись за Покровск: детальный обзор фронта от OSINT-аналитика

Противник последние недели приостановил продвижение на Покровском направлении. Однако после небольшой паузы возобновил давление своих войск в районе города Покровск. Также сложная ситуация вблизи Курахово и Угледара.

Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что в последнее время противник реализует небольшой оперативный замысел, который подталкивает ВСУ отводить свои силы. Также россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске.

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Враг бросает все ресурсы

"Россияне после определенной паузы, которая длилась примерно 7 – 10 дней, начали снова атаковать именно в сторону Покровска", – подчеркнул военный обозреватель.

Если раньше враг перемещался только в сторону Селидово, Курахово, то сейчас он продвигается вблизи Новогродовки, Лисовки. Именно там идут серьезные штурмовые действия.

В то же время тяжелая ситуация в Украинском, который почти полностью оккупирован. Сейчас Вооруженные Силы Украины обороняют террикон, который расположен чуть западнее города.

Также украинские силы сдерживают врага вблизи Желанного Второго, ведь там довольно сложная ситуация с рельефом. Желанное Первое уже почти оккупировано, потому что вблизи реки Волчья держать оборону очень сложно,

– отметил он.

В условном треугольнике – между Красногоровкой, Желанным Первым и Галициновкой – украинские силы, по его словам, находятся в полуокружении. Оттуда, к сожалению, выводится украинский гарнизон, потому что рельеф местности значительно усложняет оборону.

Именно на это направление враг бросает все ресурсы, чтобы двигаться – с одной стороны – с севера, с Украинска, на юг, а также с Красногоровки в сторону Острого. В то же время из Украинска, в сторону террикона – на запад, и на юг – в направлении Горняка,

– отметил OSINT-аналитик.

Россияне пытаются замкнуть в окружении украинские силы, которые до сих пор находятся вблизи Галициновки. Они совершают попытки сделать оперативное окружение, потому что за последнее время враг имел успехи только благодаря постоянному вытеснению украинских сил постоянными мелкими тактическими действиями.

"В то же время ВСУ определенными ресурсами будут усиливать это направление, как это произошло с Селидовым, когда враг уже зашел в город, но после того прибыло подразделение Вооруженных Сил Украины и смог россиян оттуда выбить", – подчеркнул он.

Обороняют серьезные подразделения

Также сложная ситуация вблизи Курахово и Угледара. Враг намерен взять их в кольцо, обойдя с севера Курахово, и Угледар – с двух сторон.

К Курахово россияне движутся через Острое, а также Горняк, где сейчас линия фронта проходит по границе города.

В Угледаре враг, к сожалению, имеет успехи, в частности вблизи шахты "Южнодонбасская" – севернее города. Россияне в течение нескольких суток значительно продвинулись и вероятно полностью ее оккупировали,

– предположил Виталий Кононученко.

Однако, по его мнению, нельзя утверждать, что это направление потеряно. Сейчас там обороняются довольно серьезные украинские подразделения: 72, 79 и 68 бригады. Это очень опытные и подготовленные силы, которые всеми возможными средствами сдерживают врага.

Все будет зависеть от того, насколько качественными будут поставки им боеприпасов, насколько у них хватит человеческого ресурса, правильно ли будут перераспределены силы на это направление,

– подчеркнул он.

Важно! Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заметил, что на южном фланге Покровского направления происходит торможение. Это сдерживает процесс подготовки условий для наступления на Покровск – в будущем. Он предположил, что вторая волна интенсивных наступательных действий будет в октябре 2024 года.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте