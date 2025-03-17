Враг пытается любыми способами зайти на территорию Сумщины, – ГПСУ

Ситуация на фронте остается непростой. В частности, россияне всеми силами пытаются прорвать оборону в Сумской области.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на Сумщине россияне используют различные тактики для того, чтобы проникнуть на территорию Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также Россия захватила Суджу и пытается прорваться на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю

Украинские военные уничтожают врага

Демченко объяснил, что на Сумщине действуют как штурмовики, так и диверсионные группы.

Например, в направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка оккупанты атакуют малыми штурмовыми группами для того, чтобы максимально накопить свои силы на территории Украины и расширить зону боевых действий.

В направлении Новенького, Журавки враг применяет малые штурмовые группы, которые уничтожаются украинскими военными еще на подступах к границе, или на территории Украины, если оккупанты успели на нее зайти,

– уточнил он.

По словам Демченко, более активные действия фиксируют на севере Сумской области. Однако риск захода ДРГ есть и на других участках границы с Россией на Сумщине.

Демченко добавил, что задачи российских ДРГ отличаются от штурмовых групп. Диверсионные группы пытаются разоблачить расположение Сил обороны, нанести поражение по позициям ВСУ собственными силами или минировать местность.