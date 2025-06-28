Россияне пытаются бросать новое "мясо" в Сумскую область, – ЦПД

Россияне под Покровском и Константиновкой, а также в Сумской области применяют тактику "мясных штурмов". На ряде участков фронта украинские защитники срывают планы врага.

Российские солдаты неохотно идут на это. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Смотрите также "Об этом стоит говорить": офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта

Россияне применяют тактику "мясных штурмов"

Оккупанты возвращаются к тактике "мясных штурмов" под Покровском и Константиновкой. Испытывают такую тактику и в Сумской области.

Как-то "мясо" не очень хочет идти в посадки, усеянные трупами других россиян,

– отмечает Коваленко.

Он добавляет, что на фронте сейчас сложно, но на ряде участков нашим воинам удается сорвать планы россиян благодаря профессиональным действиям и усилиям.

Добавим, что оккупанты пытаются вернуть контроль над селом Котлино в Донецкой области, но их ликвидируют при попытках проникновения. Украинские защитники уничтожили укрытие противника в селе, 152 ОЕБр опубликовала кадры уничтожения.

Напомним, Силы беспилотных систем показали эффектные кадры уничтожения переправ и мостов через реку Жеребец в Луганской области. Через нее оккупанты хотят переправить резервы для сил, пытающихся форсировать Оскол.

Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта.