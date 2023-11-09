Зачем российские ДРГ пытаются проникнуть на Сумщину: Свитан оценил ситуацию на границе

Российские оккупанты не отказались от планов захватить всю территорию Украины. В частности, вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Сумскую область.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ситуации на северо-восточной границе нашей страны и объяснил, стоит ли беспокоиться из-за нее.

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По его словам, еще летом российские оккупанты перебросили бригаду ГРУ ГШ в район Белгородского, Брянского и Курского направлений. Эти оккупанты пытаются проникнуть на территорию нашей страны и выполнить определенные задачи в зависимости от своих возможностей.

Задача-минимум врага – кошмарить местное население, а задача-максимум – выводить из строя инфраструктуру, в том числе военные объекты, и не дать возможности развернуться нашим войскам, укрепляющим границы.

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Военный эксперт подчеркнул, что все действия российских ДРГ под контролем украинских сил. Врагу не дают зайти огнем на опережение, а если ему таки удается проникнуть – его уничтожают или выжимают ответным огнем.

"Можно говорить, что северо-восточная граница на замке с помощью Вооруженных сил Украины", – констатировал Свитан.

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