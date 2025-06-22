Ситуация на Сумщине стабилизирована, Силы обороны продвинулись в Юнаковке, – Сырский
- Александр Сырский заявил, что ситуация в Сумской области стабилизирована, украинские войска продвинулись в Юнаковке на 200 – 700 метров.
- По его словам, украинские бойцы остановили вражеские наступательные действия в Сумской области по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуацию в Сумской области удалось стабилизировать. К тому же продвижение украинских войск в Юнаковке составляет от 200 до 700 метров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского во время встречи с журналистами, о которой он сообщил в своем телеграм-канале.
Читайте также Более 150 боев, россияне давят и атакуют на Покровском направлении: карта фронта на 22 июня
Сырский прокомментировал ситуацию в Сумской области
Александр Сырский заявил, что украинские бойцы остановили вражеские наступательные действия на Сумщине по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка.
По его словам, далее эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию России.
За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров.
– сказал Сырский.
Справка. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток 21 июня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 17 атак. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.
К слову, во время встречи с журналистами Александр Сырский также ответил, сколько территорий в Курской области России контролирует Украина. По словам главнокомандующего ВСУ, речь идет о 90 квадратных километрах и это "предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника".