Окружений не было: что происходит в районе Макаровки на Времовском направлении

Ситуация на фронте остается непростой. В частности, активные бои идут на нескольких направлениях.

На Времовском направлении, а именно в районе Макаровки, идут интенсивные бои, однако окружение наших военных там не фиксируют. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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К подробностям прибегать нельзя

Представитель объяснил, что населенный пункт Макаровка – это Времовское направление фронта. По состоянию на сейчас оно одно из самых интенсивных. Противник прикладывает там много усилий, поэтому наша армия соответственно тоже. Он отметил, что там продолжаются бои.

Поэтому к подробностям мы не можем пока прибегать из соображений операционной безопасности тех войск, что сейчас там находятся. Впрочем, должен еще раз отметить и подчеркнуть, что окружений там не было,

– добавил он.

Информация об окружении, которая появилась в информационном поле, стала результатом неправильной интерпретации данных. Иногда они поступают с задержками или сбоями.