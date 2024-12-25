На Времівському напрямку, а саме в районі Макарівки, точаться інтенсивні бої, однак оточення наших військових там не фіксують. Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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До подробиць вдаватись не можна

Речник пояснив, що населений пункт Макарівка – це Времівський напрямок фронту. Станом на зараз він один із найбільш інтенсивних. Противник прикладає там багато зусиль, тому наша армія відповідно теж. Він наголосив, що там тривають бої.

Тому до подробиць ми не можемо поки вдаватися з міркувань операційної безпеки тих військ, що зараз там перебувають. Втім, маю ще раз зазначити та підкреслити, що оточень там не було,

– додав він.

Інформація про оточення, яка з'явилась в інформаційному полі, стала результатом неправильної інтерпретації даних. Іноді вони надходять з затримками чи збоями.