Это самоубийство для оккупантов, – Кошарная сказала, что ждет россиян на ЗАЭС

Уже больше 5 месяцев Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск. Из-за обстрелов накануне на станции отключили энергоблоки. Эксперты утверждают, что если там закончится топливо для охлаждения реакторов, это будет самоубийство для оккупантов.

Об отключении ЗАЭС от электросети

Об этом 24 каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная. Она объяснила, что Запорожская АЭС не была полностью отключена.

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По ее словам, даже если линии электропередачи отключены, там еще работают генераторы. То есть, ЗАЭС просто не производит электроэнергию для энергосистемы, но она не отключена.

В частности, для обеспечения прокачки охлаждения реакторов работали дизель-генераторы.

Ольга Кошарная подчеркнула, что поздно вечером 25 августа возобновили линию на 750 киловольт ЗАЭС "Днепр", на сегодняшний день восстановили еще одну линию.

"Если вообще не будет возможности для работы никаких линий для нужд Запорожской АЭС, тогда все равно будут работать дизель-генераторы", - говорит она.

"Это самоубийство для оккупантов"

Как долго может работать ЗАЭС на мощностях дизель-генераторов? Эксперт отметила, что регламентный запас топлива составляет 10 дней. Помимо резервных стационарных генераторов в количестве 20 штук, есть еще мобильные дизель-генераторы и насосы. Но достаточно ли там топлива – сказать сложно.

Я думаю, что российские военные, в случае если там не будет хватать топлива, будут его ведрами носить из своих БТРов. Потому что это будет самоубийство для них оставаться там в ситуации, когда потеряно вообще все энергоснабжение,

– заявила Кошарная.

Ситуация на Запорожской АЭС: главное

Крупнейшая атомная электростанция Украины и Европы с марта находится под российской оккупацией. С начала августа россияне начали обстреливать территорию ЗАЭС в Энергодаре, обвиняя в атаках Украину. оккупанты там занимаются ядерным терроризмом.

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре в норме.

Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.

Добавим, что в результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

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