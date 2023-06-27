МАГАТЭ не поможет: что может остановить Россию от теракта на ЗАЭС
Россия продолжает шантажировать Украину и мир терактом на Запорожской АЭС. Однако диктатора Владимира Путина еще могут остановить от самого страшного.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, надежды, которые Украина возлагала на МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси, не сбылись.
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"Надавить можно исключительно через наших самых мощных союзников – США, Великобританию, Германию, Францию. Это давление должно быть не в секторе ядерной безопасности, а в других сферах через новые санкции", – отметил Гетьман.Обратите внимание! Ранее экс-работник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что предотвратить теракт на ЗАЭС могут лидеры Турции и Китая, потому что Россия зависит от этих стран. Турция поставляет ей западное оборудование и технику, а Китай (частные компании) – беспилотники, FPV-дроны, разведывательную информацию со спутников, за которые Кремль рассчитывается нефтью.
Приказы Путина будут осторожно саботировать
В российской элите также понимают, что смена власти вполне вероятна, а потому не хотят пострадать в будущем. Новое руководство, прежде всего, будет вычищать тех, кто рьяно поддерживал Владимира Путина и выполнял его приказы.
"Вероятнее всего, определенные приказы не будут саботировать непосредственно, потому что это будет уголовная ответственность, но будут делать все осторожно", – предположил Гетман.
Ситуация на ЗАЭС: основное
- Как известно, подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ответил, что ему известно о заминировании территории неподалеку пруда-охладителя Запорожской АЭС.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС. Но сейчас американские чиновники не видят признаков того, что агрессор может взорвать ее или использовать ядерку.