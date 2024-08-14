Пожар на ЗАЭС: россияне не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни, – Минэнерго

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили от оккупационных войск России доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции, где произошел пожар.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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Захватчики не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС

По словам Николая Колесника, представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно внутрь градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступа туда эксперты не получили,

– сообщил Колесник.

Он подчеркнул, что пока МАГАТЭ не сделало окончательного вывода относительно обстоятельств возгорания на градирне.