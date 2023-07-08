"Привет" всем "голубям мира": ГУР объяснило, какая ситуация на ЗАЭС, значение карты минирований

Украинская разведка заявила, что последний энергоблок на Запорожской АЭС продолжает находиться в состоянии "горячей остановки". А остальные пять – в состоянии "холодной остановки".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что один энергоблок продолжает представлять повышенную опасность в случае неконтролируемого влияния со стороны россиян или совершения теракта. Кроме того, наша разведка обнародовала карту минно-взрывных заграждений на объектах ЗАЭС, пишет 24 Канал.

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Что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Это (публикация карты – 24 Канал) "привет" всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят. Ра**сты уже среагировали на это и представители росгвардии (которые у россиян отвечают за ситуацию на ЗАЭС) уехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые не будут представлять для нас тайн,

– заявил Андрей Юсов.

Представитель разведки пояснил, что карта минирований показывает ситуацию на уровне минно-взрывных ограждений на станции. Кроме того, есть еще отдельное минирование, техника, грузовики со взрывчаткой.

"Этот процесс на территории станции продолжается", – добавил представитель Главного управления разведки.

Юсов объяснил, что опубликованная разведкой карта минирований указывает на то, что пока объект находится в руках оккупантов, то опасность сохраняется.

Но невероятными усилиями Украина, в частности, сектор безопасности и обороны, дипломатия, военно-политическое руководство принимает публичные и непубличные меры для того, чтобы влиять, в том числе и на уменьшение уровня опасности,

– заявил Юсов.

Он добавил, что весь мир должен помнить, что Запорожская атомная станция в Европе незаконно захвачена террористами, которые осуществляли как теракты, так и военные преступления, которые уже практиковали ядерный шантаж. Это, безусловно, вызов, на который Украина и мир должны реагировать вплоть до полной демилитаризации станции путем:

вывод оттуда оккупантов;

возвращение под законный контроль Украины.

Это обеспечит беспрепятственный доступ к станции экспертов, в частности, представителей МАГАТЭ.

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