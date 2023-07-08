"Привет" всем "голубям мира": ГУР объяснило, какая ситуация на ЗАЭС, значение карты минирований
Украинская разведка заявила, что последний энергоблок на Запорожской АЭС продолжает находиться в состоянии "горячей остановки". А остальные пять – в состоянии "холодной остановки".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что один энергоблок продолжает представлять повышенную опасность в случае неконтролируемого влияния со стороны россиян или совершения теракта. Кроме того, наша разведка обнародовала карту минно-взрывных заграждений на объектах ЗАЭС, пишет 24 Канал.
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Что происходит на оккупированной Запорожской АЭС
Это (публикация карты – 24 Канал) "привет" всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят. Ра**сты уже среагировали на это и представители росгвардии (которые у россиян отвечают за ситуацию на ЗАЭС) уехали, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые не будут представлять для нас тайн,
– заявил Андрей Юсов.
Представитель разведки пояснил, что карта минирований показывает ситуацию на уровне минно-взрывных ограждений на станции. Кроме того, есть еще отдельное минирование, техника, грузовики со взрывчаткой.
"Этот процесс на территории станции продолжается", – добавил представитель Главного управления разведки.
Юсов объяснил, что опубликованная разведкой карта минирований указывает на то, что пока объект находится в руках оккупантов, то опасность сохраняется.
Но невероятными усилиями Украина, в частности, сектор безопасности и обороны, дипломатия, военно-политическое руководство принимает публичные и непубличные меры для того, чтобы влиять, в том числе и на уменьшение уровня опасности,
– заявил Юсов.
Он добавил, что весь мир должен помнить, что Запорожская атомная станция в Европе незаконно захвачена террористами, которые осуществляли как теракты, так и военные преступления, которые уже практиковали ядерный шантаж. Это, безусловно, вызов, на который Украина и мир должны реагировать вплоть до полной демилитаризации станции путем:
- вывод оттуда оккупантов;
- возвращение под законный контроль Украины.
Это обеспечит беспрепятственный доступ к станции экспертов, в частности, представителей МАГАТЭ.
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Последние новости о Запорожской АЭС
- Украинская разведка заявила, что Россия продолжает минировать Запорожскую атомную электростанцию. В частности, враги свозят на станцию мины и другие взрывные устройства.
- Кроме того, в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
- Преимущественно россияне разместили в ЗАЭС мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
- Перед этим 6 июля глава разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС "тихонько спадает".
- И уже 8 июля заместитель главы администрации Путина Кириенко приехал на Запорожскую АЭС. Наша разведка объяснила, что к таким действиям он прибег, чтобы демонстрировать впечатление панических настроений, а также выявлять проблемные вопросы вируса, связанные с попыткой комплектования станции персоналом.