Россия привыкла поднимать ставки, – Вениславский о шантаже насчет ЗАЭС и "Крымского титана"

Россия терпит неудачи на фронте, а потому может прибегнуть к привычному шантажу. Есть угроза подрыва Запорожской АЭС и завода "Крымский титан".

Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, после подрыва Каховской ГЭС нельзя исключать наихудший сценарий развития событий.

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"Мы видим, что враг не останавливается перед какими-либо актами терроризма и геноцида против украинского народа. Россия привыкла поднимать ставки и использовать язык угроз", – отметил Вениславский.

Украина нуждается в поддержке Запада

Поскольку ядерные угрозы России касаются не только Украины, но и других стран, важна их сплоченность. Мир должен продемонстрировать устойчивость к шантажу страны-агрессора, которая может прибегнуть к провокациям не только на ЗАЭС.

Так, в последние недели нагнетается ситуация и на заводе "Крымский титан". Подрыв этого предприятия может также угрожать длительными последствиями для экологии.

Шантаж России: основное

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. К тому же, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.

Непростая ситуация остается на "Крымском титане" в оккупированном Армянске. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что россияне готовят провокацию на заводе, чтобы обвинить ВСУ в экологическом терроризме. В случае теракта могут пострадать Крым, еще семь областей Украины, Турция, Россия.

Как известно, Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

Ukrainian Chemical Products (ранее "Крымский титан") – предприятие по производству титановой продукции, расположенное в оккупированном Армянске. Ночью против 24 августа 2018 года из-за российских обстрелов произошел выброс химического вещества с завода, и ситуация в городе вышла за пределы нормы. В дальнейшем предприятие может представлять экологическую катастрофу, в частности, для Херсонской области.