Оборудование станции повреждено: оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС, – Старух
Источник:Александр Старух
Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, оккупанты продолжают периодически обстреливать территорию – повреждено оборудование стации, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС.
Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.
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Повреждения испытывают оборудование на территории станции, в пятницу произошел пожар, который мешали потушить оккупанты. Благодаря титаническим усилиям была возобновлена работа двух энергоблоков, хоть и не на полную мощность,
– сообщил Старух.
По его словам, сейчас энергоблоки выдают электроэнергию в украинскую энергосеть.
Напряженная ситуация на ЗАЭС: коротко
- россияне заменяли Запорожскую АЭС . Они угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают АЭС.
- Это повлекло за собой впервые в истории полное отключение Запорожской АЭС. Уровень радиации в Энергодаре находится в норме.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
- Вскоре на станцию должна приехать миссия МАГАТЭ, вероятно, уже на следующей неделе.
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