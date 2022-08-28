Оборудование станции повреждено: оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС, – Старух

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, оккупанты продолжают периодически обстреливать территорию – повреждено оборудование стации, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.

Внимание россия до сих пор не предоставила доказательств повреждений ЗАЭС, якобы нанесенных обстрелами ВСУ, – ISW

Повреждения испытывают оборудование на территории станции, в пятницу произошел пожар, который мешали потушить оккупанты. Благодаря титаническим усилиям была возобновлена работа двух энергоблоков, хоть и не на полную мощность,

– сообщил Старух.

По его словам, сейчас энергоблоки выдают электроэнергию в украинскую энергосеть.

Напряженная ситуация на ЗАЭС: коротко

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