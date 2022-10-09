ЗАЭС подключили к сети Украины после повреждения линии связи

Украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, повредившуюся в результате российских обстрелов. ЗАЭС подключили к сети Украины.

В Энергоатоме рассказали, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и близлежащей территории не менялся. Поэтому сейчас он находится в пределах нормы.

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ЗАЭС подключили к энергосети Украины

В Энергоатоме сообщили, что украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Она в 00:59 8 сентября получила повреждения в результате российских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области.

После этого последовало полное обесточивание атомной станции с запуском всех резервных дизель-генераторов.

Сейчас, после почти 2-дневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов, оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины,

– говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что в этот раз благодаря мужеству и профессионализму работников ЗАЭС в очередной раз удалось избежать негативного развития событий.

"Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", – подытожили атомщики.

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