ЗАЭС подключили к сети Украины после повреждения линии связи
Источник:Энергоатом
Украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи, повредившуюся в результате российских обстрелов. ЗАЭС подключили к сети Украины.
В Энергоатоме рассказали, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и близлежащей территории не менялся. Поэтому сейчас он находится в пределах нормы.
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ЗАЭС подключили к энергосети Украины
В Энергоатоме сообщили, что украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Она в 00:59 8 сентября получила повреждения в результате российских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области.
После этого последовало полное обесточивание атомной станции с запуском всех резервных дизель-генераторов.
Сейчас, после почти 2-дневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов, оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины,
– говорится в сообщении.
В Энергоатоме добавили, что в этот раз благодаря мужеству и профессионализму работников ЗАЭС в очередной раз удалось избежать негативного развития событий.
"Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", – подытожили атомщики.Обратите внимание! Накануне на Запорожской АЭС состоялась первая ротация наблюдателей МАГАТЭ. Теперь на территории станции находятся 4 эксперта вместо двух.
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