Неделя активизации оккупантов: действительно ли на Запорожье произошел "глубокий прорыв"

Около недели назад на Запорожском направлении россияне перешли к активным наступательным действиям. Враг атаковал позиции ВСУ в районе Пятихаток и между селами Степное и Малые Щербаки.

Глубокого прорыва россиян на Запорожье не существует

Очевидно, что задачей оккупантов был прорыв на тактическом уровне системы обороны украинских подразделений на этих участках и максимально возможное продвижение в северном и северо-западном направлениях. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Враг явно намеревался выйти на дорогу, соединяющую села Степное и Щербаки, а также продвинуться через Пятихатки, чтобы выйти непосредственно на Степное с юга и юго-запада.

В результате боев россиянам удалось продвинуться к указанной дороге примерно на 1,5 – 1,7 километра, заняв ряд лесополос к югу от нее. Однако перерезать ее и занять позиции на ней самой враг пока не смог. То же самое касается и его попытки прорваться к селу Степное – противник, продвинувшись на 1,5 – 1,6 километра, сумел занять и закрепиться в Пятихатках, но его дальнейшие попытки продвинуться в сторону Степного не увенчались успехом.

Сейчас, вероятно, передовые подразделения россиян пытаются атаковать в направлении Пятихатки – Степное и продвинуться к дороге на Щербаки.

В связи со всем этим хочу отметить несколько моментов.

Ни о каком "глубоком прорыве" противника на Запорожье, о котором уже заявили некоторые "эксперты", не говорится. Все происходит исключительно в тактической зоне и имеет очень ограниченные масштабы.

О том что враг вполне способен на ряд активных действий на Запорожском направлении, было известно относительно давно и об этом не говорили только ленивые.

Открытым остается вопрос о том, способен ли противник в таком случае значительно увеличить интенсивность и размах своих атакующих/штурмовых действий на этом направлении.

Как по мне, командование 58-й ЗВА противника и группировки войск "Днепр" в целом, в зону ответственности которого входит и это направление, вряд ли испытывают острое желание быть втянутыми в изнурительные наступательные бои по рубежу Каменское – Щербаки. Они осознают, что оборона ВСУ на этом направлении имеет подготовленный характер.

Как минимум, для того, чтобы иметь лучшие шансы на успех этого наступления, в том числе и на тактическом уровне, вся 58-я ЗВА противника явно требует значительного усиления дополнительными силами и средствами. Другое дело, если эта активизация на Запорожском направлении выполняет функцию "вспомогательного удара" (или отвлекающих действий), например, для рывка за Днепр на Херсонском направлении.

Пока что обо всех этих перспективах судить по действиям нескольких штурмовых рот пары батальонов 108-го десантно-штурмового полка очень и очень рано.

Тактика россиян на Купянском направлении

На Купянском направлении, судя по всему, командование 6-й ЗВА противника решило на полную использовать благоприятную для себя ситуацию к северу от города. Прежде всего, для расширения своего плацдарма на западном берегу реки.

Для тех, кто забыл, напомню, что еще до начала активных действий на этом направлении россияне удерживали восточный берег Оскола к северу от Купянска на достаточно большом расстоянии. Его длина по прямой составляет около 29 – 30 километров. Было понятно, что рано или поздно вражеское командование попытается использовать эту особенность ЛБС в свою пользу. Так и произошло.

После многочисленных и очень затратных попыток 25-й и 138-й ОМСБр противника, из состава 6-й ЗВА, прорваться на Купянск через Синьковку, которые закончились с очень слабым результатом, видимо, командование 6-й ЗВА решило, что стоит попробовать форсировать Оскол к северу от города.

Это стало еще более актуальным, когда была сформирована и развернута 69-я МСД в составе 6-й ОА, на базе 138-й ОМСБр. Подозреваю, что именно с целью прорваться за Оскол ее и сформировали.

Метод, который выбрало российское командование для успешной переправы и создания оперативно-тактического плацдарма к северу от Купянска, также не является ноу-хау. По сути, это та же методика малых штурмовых групп, которые действуют одновременно на относительно широком фронте для мгновенной переправы и закрепления на противоположном берегу водной преграды, создание ряда малых тактических плацдармов, которые впоследствии объединяются в один большой.

Штурмовой взвод "тихо" переправляется через реку. Затем закрепляется на нескольких прибрежных участках, стараясь не "бликовать". Далее под прикрытием окопавшихся, и с помощью огневой поддержки со "своего" берега, противник перебрасывает значительные силы.

После этого, накопленные атакуют ближайшую и наиболее выгодную с тактической точки зрения позицию, рубеж, объект, чтобы занять и удерживать. Если это удается, то на этот "маленький" плацдарм немедленно перебрасывают подразделения для закрепления и развития успеха. При этом, враг стремится соединить все эти "малые" плацдармы в больший, поэтому атаки/штурмы в этот момент происходят преимущественно в направлении вдоль реки, то есть навстречу друг другу.

Именно в рамках такого способа действий был создан вражеский Двуречанский плацдарм, который затем "объединился" с Новомлинским. Затем враг переправился через реку в районе села Тополя. Недавно такой же "малый" бросок состоялся между селами Каменка и Красное Первое. То есть это такая себе тактика "малых переправ" на максимально широком фронте.

Все это очень усложняет Вооруженным Силам Украины оборону и контроль западного берега реки на всем отрезке от Купянска до границы. Это требует от них быстрой и рассредоточенной реакции сразу в нескольких угрожающих районах, что очень сложно при ограниченных силах. Враг знает об этом и стремится форсировать реку практически в непрерывном режиме на максимально широком фронте.

Как вы уже поняли, имею в виду, тот факт, что россиянам недавно удалось создать еще один такой неглубокий плацдарм со стороны Петровки в сторону дороги, которая соединяет села Каменка и Колодязное (территория Двуречанского национального природного парка).

То есть все происходит по вполне понятной логике. Враг имеет плацдарм в районе Новомлинска, имеет меньший в районе села Тополя. Что он делает дальше? Правильно – он переправляется через реку между ними силами штурмовых отрядов, что резко повышает его шансы на объединение этих плацдармов в один, больший.

Сейчас командование российской 6-й ЗВА занято проблемами удержания всех этих небольших плацдармов и налаживания их полноценного обеспечения. Враг явно испытывает с этим ряд проблем, ведь ВСУ местами контратакуют, блокируя расширение оккупантов.

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Оккупанты "забуксовали" на Великомихайловском направлении

На Великомихайловском направлении темпы продвижения противника упали до минимума. Передовые части 5-й и 36-й ЗВА все еще пытаются продвинуться на север, в сторону села Комар, но получается у них все хуже и хуже.

В течение последних 3-х суток, видимо, противник атаковал наши передовые позиции в районе к северу от Днепроэнергии, пытался полностью занять фланговый район в полосе действия 127-й МСД 5-й ЗВА и атаковал с юга в направлении села Веселое. Результатов он не достиг.

Что касается этого направления, то стоит отметить, что основные усилия вражеского командования явно сместились именно в полосу его 5-й ЗВА. Очевидно, что 40-я и 336-я отдельные бригады морской пехоты испытывают трудности с уровнем боеспособности своих передовых подразделений. Вероятно, из-за потерь в боях за Новый Комар и Новоочеретоватое.

Как по мне, командование УВ "Восток" явно слишком сильно "размахнулось" в своих замыслах и планах, несмотря на значительное преимущество в силах и средствах созданное над украинскими войсками в полосах 5-й и 36-й ЗВА. Я понимаю желание оккупантов залезть как можно глубже в тыл нашей новопавловской группировки с юга, но надо сравнивать свои желания с возможностями.

В связи с этим россияне могут снова ввести в бой 60-ю ОМСБр в полосе 127-й мотострелковой дивизии для восстановления темпов продвижения и уровня интенсивности атак, но в таком случае риски фланговых контратак ВСУ явно возрастут. Особенно, если противник и дальше будет упорно "тянуть" свое наступление исключительно вдоль реки Мокрые Ялы.

Враг, очевидно, пока что не смог выйти на рубеж Шевченко – Вольное Поле, чтобы обезопасить свои атакующие подразделения в районе Днепроэнергии от возможных фланговых контратак ВСУ. И все равно он этими силами и средствами пытается продвинуться на север, причем именно в направлении Комара. Более того, россиянам в районе Новоселки даже пришлось сузиться.

В общем, ситуация на этом направлении с наступлением противника, хоть и далека от "Покровской", но явно начала двигаться в том же направлении. По меньшей мере за последние 1 – 2 недели темпы и результативность продвижения оккупантов если не упали до нуля, то стремительно к нему приближаются.