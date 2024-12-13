Массово перебрасывают технику: к чему готовятся россияне в Запорожской области

Российская оккупационная армия активно перебрасывает военную технику из Крыма на территорию Запорожской области. Однако враг готовится вовсе не к активизации наступательных действий.

Россияне же наоборот боятся контрнаступления ВСУ, которые уже имеют сформированные для этого бригады. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что оккупанты всеми силами будут усиливать свои позиции на левом берегу Днепра.

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К чему готовятся россияне в Запорожской области

По мнению военного эксперта, россияне готовятся не к своему наступлению, а к контрнаступлению Сил обороны в Запорожской области. Враг этого очень боится, особенно в зимний период.

С технического осмотра, украинская армия имеет возможность это сделать, несколько бригад уже полностью готовы, только ждут вооружения.

Они (оккупанты – 24 Канал) прекрасно понимают, что если ВСУ будут использовать авиацию, дальнобойные средства поражения, удары по военным объектам в Крыму, то возможна и наземная операция, в том числе форсирование реки Днепр,

– объяснил Свитан.

Военный эксперт спрогнозировал, что оккупанты сейчас будут пытаться укреплять левый берег Днепра. Они будут увеличивать не только количество техники там, но и личный состав. Для ударной силы россияне могут использовать свои резервы на этом направлении.

Впрочем, ГУР и ССО отслеживают каждую российскую "коробку", которая движется со стороны Крыма и театр военных действий,

– отметил Свитан.

Украина пока не имеет возможности на таком расстоянии уничтожать российские колонны с техникой в движении. Это было бы возможно, если бы ВСУ имели полный контроль воздушного пространства в области, чтобы уничтожать цели с авиации.

Военный эксперт добавил, что оккупанты сейчас всеми силами пытаются наступать на Роботино в Запорожской области, а часть их сил и средств идет для боев на Времовском выступе. Враг хочет предостеречь от украинских ударов важный для него Керченский мост.