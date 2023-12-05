Из Токмака часто поступают хорошие новости: его посетил очередной "хлопок"

На временно оккупированной территории Запорожской области постоянно раздаются взрывы. В частности, 5 декабря было громко в Токмаке.

Журналист, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала подробности 24 Каналу. Она выразила надежду, что защитники устроят адскую зиму для российских оккупантов.

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"Сообщали о четырех громких взрывах. Что именно у них пылает, пока не знаем. Конечно, мы это узнаем уже от наших официальных структур", – отметила Сысоева.

Если же читать российские паблики, у них там будет либо "хлопок", либо "задымление". Россияне любыми способами пытаются скрыть свои потери.

Ситуация на Запорожском направлении напряженная

Российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные территории и постоянно атакуют украинские позиции. Для этого враг постоянно подвозит технику и живую силу, а также усиливает укрепления.

Однако защитники крепко стоят на позициях и отбивают все вражеские атаки. Кроме того, наносят ответный удар.

В последние дни из Токмака постоянно поступают очень хорошие новости. Мы понимаем, что это стратегический пункт для наших Вооруженных сил. Его называют "воротами" к деоккупации наших земель (Запорожской области – 24 Канал),

– подчеркнула Сысоева.

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