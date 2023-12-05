Из Токмака часто поступают хорошие новости: его посетил очередной "хлопок"
На временно оккупированной территории Запорожской области постоянно раздаются взрывы. В частности, 5 декабря было громко в Токмаке.
Журналист, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала подробности 24 Каналу. Она выразила надежду, что защитники устроят адскую зиму для российских оккупантов.
Вашему вниманию "Добрый вечер": в Мелитополе раздался взрыв
"Сообщали о четырех громких взрывах. Что именно у них пылает, пока не знаем. Конечно, мы это узнаем уже от наших официальных структур", – отметила Сысоева.
Если же читать российские паблики, у них там будет либо "хлопок", либо "задымление". Россияне любыми способами пытаются скрыть свои потери.
Ситуация на Запорожском направлении напряженная
Российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные территории и постоянно атакуют украинские позиции. Для этого враг постоянно подвозит технику и живую силу, а также усиливает укрепления.
Однако защитники крепко стоят на позициях и отбивают все вражеские атаки. Кроме того, наносят ответный удар.
В последние дни из Токмака постоянно поступают очень хорошие новости. Мы понимаем, что это стратегический пункт для наших Вооруженных сил. Его называют "воротами" к деоккупации наших земель (Запорожской области – 24 Канал),
– подчеркнула Сысоева.
Что происходит на Запорожском направлении: последние новости
- В The Washington Post написали, что Работино планировали освободить за 3 – 4 дня. Однако согласованный с американскими коллегами план был несовершенен и недооценил подготовку российских оккупантов. Поэтому село освобождали около трех месяцев.
- Теперь это вклинивание в российскую оборону грозит окружением украинских сил. Поэтому важно расширять выступ, постоянно продвигаясь. Если он станет статическим, его будет удобнее атаковать врагу.
- На отдельных участках фронта российские оккупанты выстроили чрезвычайно мощные укрепления, напоминающих тоннели ХАМАС в Секторе Газа. Однако с достаточным количеством оружия защитники смогут их преодолеть.