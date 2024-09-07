Опровергли ложь об оккупации: в центре Нью-Йорка в Донецкой области взвился флаг Украины

Российские пропагандисты заявляли о якобы полной оккупации Нью-Йорка в Донецкой области. Однако в центре поселка взвился украинский флаг.

Таким образом наши военные опровергли ложь оккупантов о захвате Нью-Йорка в Донецкой области. Ситуацию с наступлением оккупантов там пока удалось стабилизировать.

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Что известно о поднятии флага в центре Нью-Йорка

В 53 отдельной механизированной бригаде рассказали, что в Нью-Йорке большой элеватор, возвышающийся над полем боя, является символом стойкости. И именно на нем, несмотря на непрерывные обстрелы, гордо развевается флаг, который вывесили воины 2 механизированного батальона под шквальным огнем артиллерии и FPV-дронов противника.

Это видео, не оставляет никаких сомнений: Нью-Йорк наш, и выстоял только благодаря героизму 53-й бригады. Каждая позиция была защищена с отчаянным мужеством, каждый воин сражается до последнего вздоха. Противник не смог сломить наш дух. Каждая попытка захватить поселок разбивается о непоколебимую решимость наших солдат,

– говорится в заметке.

Военные отметили, что флаг, что развевается на элеваторе – это не просто ткань, а символ нашей победы над смертью, над страхом и над врагом.

"Он говорит каждому, кто приближается: "Мы здесь. Мы не отступим. И пока мы здесь, смерть идет за вами", – отметили в 53 ОМБр.

До этого видео с флагом в Нью-Йорке распространили аналитики DeepState. Там отметили, что Вооруженные силы Украины успешно стабилизировали ситуацию, поэтому контроль противника над центром Нью-Йорка остается относительным.

Украинский флаг взвился в центре Нью-Йорка в Донецкой области / Видео с телеграм-канала DeepState

Эксперты отметили, что таким образом все предыдущие заявления россиян о полной оккупации Нью-Йорка "можно пока умножать на ноль".

Интересно, что в DeepState 5 сентября проанализировали, что Силы обороны восстановили свои позиции в Нью-Йорке в Донецкой области. Это произошло благодаря удачным действиям со стороны населенного пункта Нелиповка, что севернее поселка.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ 7 сентября рассказывали, что на Торецком направлении вражеские войска атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Однако все штурмы успешно отбили наши защитники.