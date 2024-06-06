Утром оккупанты попали в пассажирский автобус на Днепропетровщине: пострадали 4 человека

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом оказалась Днепропетровская область.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что утром 6 июня оккупанты попали в пассажирский автобус в Никополе. Он загорелся.

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Ситуация в области

В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое мужчин 52, 65 и 73 лет, а также женщина 38 лет. У всех – осколочные ранения. В ОВА отметили, что они будут лечиться дома.

Всего со вчерашнего вечера враг атаковал район около десятка раз,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, вечером 5 июня россияне били по Никополю и Марганецкой общине из артиллерии, а также ударили дроном-камикадзе по Червоногригорьевской общине.

Уже утром они ударили по районному центру. Запустили 6 дронов-камикадзе и ударили из артиллерии.

В результате повреждена многоэтажка, 3 частных дома, инфраструктурный объект и еще один автобус, хозяйственная постройка, 3 газопровода и 2 линии электропередачи. Задело гараж, еще один – полностью разрушен.

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