Там очень большой поток военной техники: какие новые укрепления строят россияне возле Мариуполя

Оккупанты строят новые укрепления вдоль трассы Мариуполь – Донецк на участке, где дорога из села Гранитное соединяется с дорогой. Врагу это нужно, ведь это большой перекресток, с которого движутся все колонны военной техники, которые направляются из Ростова-на-Дону в сторону Волновахи, Угледара и, видимо, еще и в сторону Курахово.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, все из-за того, что там большой поток военной техники.

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"Поэтому поток достаточно большой. Прежде всего нужны места для разворота, для стоянок. Для всего этого россияне обустраивают, имею в виду безопасные места, для того, чтобы там можно было прикрыть все эти части грузовиков или тралы", – отметил он.

Враг строит укрепления

Петр Андрющенко объяснил, что едут тралы, которые тянут танки, БМП или любую другую технику. Они едут, когда загружены, и до ночи не останавливаются. А если останавливаются, то там, где точно нельзя это зафиксировать ни в какой способ. А уже когда они отгрузили эту технику, движутся, то останавливаются достаточно много, дозаправляются в пути.

Несколько таких мест известны. Они все расположены с рядом с трассами, с автозаправочными станциями. Возможно, таким образом они пытаются чем-то прикрыться, однако пока точно неизвестно.

Поэтому такое же место, в частности, обустраивают сегодня россияне возле этого перекрестка. Там есть часть укреплений. Они их дотянули в 2023 году весной до этого перекрестка в Гранитном. Сейчас просто тянут чуть дальше и немного расширяют их,

– подчеркнул чиновник.

На сегодня россияне снова много строят новые и ремонтируют оборонительные сооружения, которые они уже нарыли. Есть несколько новых. В частности, возле Гранитного, в Бердянском районе. Работы продолжаются.

"Они готовятся. И учитывая эти работы, у нас по крайней мере есть такая гипотеза, что точки, которые ожидают будущие атаки, на будущее ухудшение ситуации на фронте, увеличение давления, это будет фактически южная часть Донецкой области и часть Приазовского Запорожской области", – сказал советник мэра.

Это, возможно, не только Роботино. Все-таки Угледар как был, так и остается для врага самой желанной точкой после Курахово. Поэтому к этому оккупанты и готовятся. Возможно, это такие тыловые места для ротации, для отхода.

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