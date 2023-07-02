Под Авдеевкой идут интенсивные бои: в Силах обороны рассказали о самом горячем направлении
В настоящее время Авдеевское направление является самым горячим участком фронта. Там идут интенсивные бои – российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает 24 Канал.
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Авдеевское направление – самое горячее
Шершень рассказал, что россияне продолжают штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку.
Штурмы были отражены, потери позиций не допущены. Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За прошедшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки,
– отметил спикер.
Под Авдеевкой захватчики также используют авиацию, в том числе самолеты. За сутки они обстреляли 10 соседних населенных пунктов.
В свою очередь, на Бердянском направлении украинские защитники пытаются удержать рубежи и проводят локальные контратаки.
"Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", – отметил Шершень.
Он подытожил, что в настоящее время не может разглашать более расширенную информацию о продвижении и освобожденных территориях.
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Общие потери России в войне
С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет огромные потери. По состоянию на утро 2 июля украинские защитники и защитницы уже ликвидировали почти 230 тысяч российских захватчиков.
Кроме того, Силы обороны уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов, в частности:
- танков – 4052 (+10 за сутки 1 июля),
- боевых бронированных машин – 7888 (+20),
- артиллерийских систем – 4188 (+26),
- РСЗО – 637 (+5),
- средств ПВО – 390 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 308 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),
- крылатых ракет – 1261 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22),
- специальной техники – 583 (+3).