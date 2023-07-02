Под Авдеевкой идут интенсивные бои: в Силах обороны рассказали о самом горячем направлении

В настоящее время Авдеевское направление является самым горячим участком фронта. Там идут интенсивные бои – российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает 24 Канал.

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Авдеевское направление – самое горячее

Шершень рассказал, что россияне продолжают штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку.

Штурмы были отражены, потери позиций не допущены. Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За прошедшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки,

– отметил спикер.

Под Авдеевкой захватчики также используют авиацию, в том числе самолеты. За сутки они обстреляли 10 соседних населенных пунктов.

В свою очередь, на Бердянском направлении украинские защитники пытаются удержать рубежи и проводят локальные контратаки.

"Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", – отметил Шершень.

Он подытожил, что в настоящее время не может разглашать более расширенную информацию о продвижении и освобожденных территориях.

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Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет огромные потери. По состоянию на утро 2 июля украинские защитники и защитницы уже ликвидировали почти 230 тысяч российских захватчиков.

Кроме того, Силы обороны уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов, в частности: