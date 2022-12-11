По рассказам сына: военный эксперт объяснил, насколько тяжело защитникам Бахмута

Накануне в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что, к сожалению, россияне уже фактически сравняли с землей украинский Бахмут и уничтожили этот город. Следовательно, невозможно даже представить, насколько тяжело приходится там нашим военным.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он может только предполагать, какая там ситуация, по рассказам сына, который был на фронте, хоть и в тыловом районе, когда продолжалась оборона Лисичанская и Северодонецка.

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Наши воины – под непрерывным огнем

По словам Харука, когда бойцы оттуда приезжали за продуктами, единственное, что они брали – это тушенка, потому что ничего другого не могли ни приготовить, ни разогреть. Приблизительно такая же ситуация, очевидно, сейчас в районе Бахмута.

Там нашим воинам приходится очень сложно под непрерывным огнем, под непрерывными штурмами,

– подчеркнул военный эксперт.

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Он добавил, что с другой стороны россияне тоже никак не могут раскусить этот "орешек", и сами признают, что без завоевания, например, Опытного, о штурме "Артемовска", как они называют Бахмут, говорить нельзя. Соответственно, они пытаются делать какие-то обходные маневры с юга, а теперь уже и с севера города.

В то же время, украинское командование не отводит свои войска, а проводит ротацию, имея решимость оборонять этот важный пункт нашей линии обороны. Ведь в любом случае в населенном пункте обороняться легче, чем в чистом поле.

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