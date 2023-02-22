Бои под Бахмутом: Жданов рассказал о новом замысле россиян

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на определенных направлениях. Однако украинские защитники стойко сдерживают системное давление врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

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В частности, россияне и дальше пытаются атаковать город-крепость Бахмут в Донецкой области.

Что задумали россияне возле Бахмута

Как рассказал Жданов, оккупанты усилили минометный огонь на всей линии фронта на Бахмутском направлении. Также за прошедшие сутки враг обстрелял около 20 населенных пунктов на этом участке фронта.

Российские войска пытаются нарастить огневые усилия, но не путём применения ствольной артиллерии по переднему краю фронта. Вместо этого россияне пытаются именно минометами выбить нашу пехоту,

– объяснил военный эксперт.

Жданов отметил, что сейчас у украинской армии ситуация с минометами гораздо хуже, чем у российского оккупационного войска.

Олег Жданов проанализировал ситуацию на фронте: смотрите видео

ВСУ остановили попытки наступления врага

Несмотря на постоянные попытки атаковать Бахмут, врагу не удается продвинуться на этом направлении.

"В Бахмуте все стабильно. Оккупанты давят, однако сопротивление наших сил выросло и сегодня мы фактически остановили какие-либо попытки наступления со стороны врага", – подчеркнул Жданов.

Впрочем, по словам военного эксперта, российские военные могут планировать новые атаки.

Опасность атак с северного фланга

Он добавил, что сейчас важно наблюдать за происходящим на северном фланге на Донбассе.

Хотя мы там и остановили вклинивание, но выступ в линию фронта остался. Россияне будут пытаться перебросить резервы, нарастить усилия и возобновить наступление,

– сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что именно от таких фланговых ударов зависит судьба всего гарнизона в городе Бахмут.

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